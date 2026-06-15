انطلاق معرض “نعمل معاً لأجلك” للخدمة الاجتماعية الصحية بجامعي الخبر

البلاد (الخبر)

افتتح المدير التنفيذي لـ مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، الدكتور عبدالله عبدالسلام يوسف، معرضًا توعويًا حمل عنوان «نعمل معًا لأجلك»، والذي نظمه قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، بمشاركة 17 جمعية صحية من المنطقة الشرقية ويستمر ليومين بحضور المدير الطبي الدكتور ماجد العبدلي، ورئيس وحدة الشراكة المجتمعية في المدينة الطبية الأكاديمية الدكتور آدم الضويان، إلى جانب عدد من ممثلي مكتب وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وممثلي الجمعيات المشاركة.

وأوضح الدكتور عبدالله يوسف أن إقامة هذا المعرض تأتي بهدف التعريف بالخدمات النوعية التي تقدمها الجمعيات الصحية، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاع الصحي والقطاع غير الربحي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار لتحقيق مستهدفات التنمية الصحية.

فيما ذكر الدكتور آدم الضويان أن المعرض اشتمل على أركان تعريفية وتثقيفية متنوعة، قدمت من خلالها الجمعيات المشاركة خدماتها وبرامجها التوعوية، إضافة إلى استشارات صحية واجتماعية، ومبادرات تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز من نشر الثقافة الصحية وترسيخ مفهوم الوقاية.

وأكد أن المعرض شهد تفاعلًا ملحوظًا من الزوار، وأسهم في إبراز جهود الجمعيات الصحية ودورها الحيوي في دعم المنظومة الصحية وخدمة المجتمع.