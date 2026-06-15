المملكة في عام 1447هـ.. إنجازات نوعية ومكتسبات وطنية

واس (الرياض)

تشكل صفحات العام 1447هـ سطورًا مضيئة في المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية، تتجلى بين ثناياها تحقيق الإنجازات والتقدم في شتى المجالات وعلى المستويات كافة؛ وأضحت واقعًا معاشًا ومشاهدًا، تبلورت في النمو والاستقرار والرخاء والتطورات الناتجة عن القرارات الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ووفق رؤية طموحة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد، وبما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية، والخدمات، والبنية التحتية واللوجستية، وجوانب الحياة الاجتماعية؛ مما حدا بالمملكة أن تكون محطّ أنظار العالم.

وتستشرف المملكة في نهاية العام الهجري مرحلة جديدة تتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة لـ (رؤية المملكة 2030) التي تمتد خمس سنوات قادمة حتى عام (2030م)، محافظة على المكتسبات الوطنية المستدامة والشاملة، والاستثمار الأهم في تنافسية أبناء وبنات الوطن عالميًا، والمزيد من الفرص المستقبلية، وتحقيق الإنجازات النوعية والريادة العالمية.

وعلى الصعيد الدولي تأتي الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقبال فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسموه في البيت الأبيض، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وخلال الزيارة عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القمة السعودية – الأمريكية حيث أكدا التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين البلدين، فيما شهد منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي إعلان وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار.

كما عززت المملكة من مكانتها بمواقف راسخة تجاه العديد من القضايا خاصة دورها التاريخي والثابت تجاه مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، حيث رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالشراكة مع معالي السيد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وفي ختام المؤتمر اعتمد سمو وزير الخارجية الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها، وقد رحبت المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين.

ومواصلة لفصول أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21 تميز العام 1447هـ بإنجازات نوعية وتحقيق مكتسبات وطنية مستدامة في مقدمتها التنافسية العالمية للمواطن السعودي، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، البروفيسور عمر بن مونس ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 بالمناصفة مع عالمين آخرين.

وحافظت المملكة على موقعها في المركز الثاني عالميًا بعد أمريكا في معرض آيسف للعام الثالث على التوالي، وحصد أبناء المملكة 24 جائزة دولية في آيسف 2026 وتتوّجوا بالمركز الأول عالميًا في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، بالإضافة إلى 12 جائزة خاصة في “آيسف 2026″، فيما شهدت جامعة هارفارد الأمريكية تخريج 70 سعوديًا وسعودية من جامعات النخبة والتميز.

وفي تسجيل لرقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس أعلنت “موهبة” اكتشاف 34 ألف موهوب جديد، وفي إعلان آخر فاز المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي بـ4 ميداليات عالمية في أول مشاركاته الدولية.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر، فيما سجلت الصادرات السعودية غير النفطية في المملكة أداءً تاريخيًا بلغ 624 مليار ريال مقارنة بـ 543 مليار ريال في 2024م، محققة نموًا سنويًا قدره 15%.

ويبرز التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة تحقيق ارتفاع في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024.

وللعام الثاني على التوالي حافظ صندوق الاستثمارات العامة على العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم، وفي إنجاز جديد حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي بوصول التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال، وفي الاستثمارات الأجنبية والشراكات النوعيّة مع القطاع الخاص شهد اليوم الأول من “TOURISE 2025” الإعلان عن مجموعة من المشاريع والشراكات بقيمة إجمالية (2.9) مليار ريال سعودي، مع صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- لتطوير وجهات متكاملة تعزز تنوّع التجربة السياحية في المملكة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشهد عام 1447هـ وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية بالميجاواط على مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربع في الرياض، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الافتتاح الرسمي لمتنزه “Six Flags مدينة القدية”، وكذلك إطلاق طيران الرياض أولى رحلاته الافتتاحية إلى مدينة لندن.

وتعزيزًا للمكانة العالمية للمملكة وعاصمتها الرياض، وجزءًا من الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد المملكة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للشركات العالمية، افتتح البنك الدولي بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية مقر مركز المعرفة Knowledge-Hub بالرياض، ودشّن معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد السيف، في الرياض، المقر الإقليمي لشركة لينوفو لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وافتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المركز الرئيس لشركة فيديكس للخدمات اللوجستية والنقل السريع في المملكة.

ومواصلة للجهود وقعت عددًا من الاتفاقيات منها اتفاقية مشروع بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، واتفاقية لإنشاء مقر فرع لـ”أكساد” بالرياض.

واضطلاعًا بالدور الريادي وحضورها الدولي المؤثر حققت المملكة إنجازات جديدة تمثلت في فوزها بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين -التي ستقود أعمال الاتحاد للسنوات الأربع القادمة-، وخلال عام 1447هـ فازت المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) وانتخاب المملكة بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والفوز بصفتها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO وكذلك انتخابها المملكة العربية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية (CSTD)، وعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي (UPU)، ورئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة للأمم المتحدة، “سدايا” إلى عضوية الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI. وشركة “معادن” إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن.

وبمشاركة 173 دولة عضوًا في الـUNIDO استضافة العاصمة الرياض المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وفي ختامه جاء “إعلان الرياض” لتعزيز التعاون الصناعي الدولي، وفي المجال البيئي نجحت المملكة بتحقيق إنجاز نوعي بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وفيما يلي توجز “واس” في هذا التقرير بالتسلسل الزمني أبرز أحداث المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1447هـ:

أحداث شهر محرم 1447 هـ

1 محرم 1447 هـ

صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يدشّن فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025.

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تُسهم في إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف قرص إمفيتامين بالتنسيق مع “الداخلية السورية”.

الهيئة العامة لشؤون الحرمين تنهي أعمال استبدال كسوة الكعبة.

2 محرم 1447 هـ

تأهل فريق الهلال إلى دور الـ (16) من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (2025) المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض تنموي لتعزيز البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار.

المنتخب السعودي لكرة القدم يواجه المنتخب المكسيكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

3 محرم 1447 هـ

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد خمس جوائز في الدورة الـ 25 للمهرجان العربي بتونس.

5 محرم 1447 هـ

صندوق الاستثمارات العامة يحقق إجمالي إيرادات بقيمة (413) مليار ريال في عام 2024.

6 محرم 1447 هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

المملكة العربية السعودية تعلن استضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض.

الهلال السعودي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (4 – 3).

المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع “الجمارك اللبنانية”.

7 محرم 1447 هـ

وزارة الداخلية تنهي جميع عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتسهيل احتياجات الحجاج الإيرانيين في ظل الظروف الجارية التي تمر بها بلادهم.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويرأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تدشّن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي “الثاد”، بعد استكمال اختبار منظوماتها وفحصها وتشغيلها.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يرأس وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي ‏”INNOPROM 2025″، الذي يُقام في مدينة “يكاترينبورغ” الروسية.

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة يُدشّن مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال ويضع حجر الأساس لمشاريع مستقبلية بـ768 مليون ريال.

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يضع حجر الأساس للممر اللوجستي الرابط بين ميناء جدة الإسلامي والمنطقة اللوجستية بالخمرة.

8 محرم 1447 هـ

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, يستقبل في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، معالي رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور تيباداي هون مانيت, وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى كمبوديا.

المملكة العربية السعودية تحقق المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

الخطوط الحديدية السعودية “سار” تتوّج بالمركز الأول (الفئة الذهبية) بصفتها أفضل مركز اتصال لعام 2025 على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

9 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

11 محرم 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، يشهد توقيع أمانة الأحساء عقودًا استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال ومذكرات شراكة في القطاع البلدي ويسلّم الوحدات السكنية.

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية.

مركز الملك عبدالله المالي “كافد” يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفته أطول شبكة ممرّات معلّقة ومتصلة في العالم.

12 محرم 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يصل إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع قمة بريكس.

منصة “مدرستي” تحصد الجائزة الكبرى في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات wsis 2025 في جنيف.

13 محرم 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة معالي وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء يعتمد “25 يوليو من كل عام” يومًا عالميًا للوقاية من الغرق.

صدور موافقة مجلس الوزراء على وثيقة “الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” المحدثة.

صدور موافقة مجلس الوزراء لبنك التنمية الاجتماعية على وضع برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا.

صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.

صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة العامة للري.

رئيس هيئة الترفيه يعلن إقامة “The Ring IV” في موسم الرياض بنزالات عالمية على 4 ألقاب كبرى.

شركة “EVIQ” توقّع اتفاقية إستراتيجية لدعم انتشار المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

14 محرم 1447 هـ

صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة بزة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بدء التشغيل التجريبي لأكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي في الشرق الأوسط بالدمام.

15 محرم 1447 هـ

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة.

16 محرم 1447 هـ

انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض.

وزارة البلديات والإسكان تحقق إنجازًا بالحصول على شهادة التميز من مجتمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، عن ابتكارها التقني “عدسة بلدي”، في مدينة جنيف السويسرية.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” توقع مذكرة تفاهم مع إدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة موسكو في روسيا.

18 محرم 1447 هـ

الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” توقّع اتفاقيات لشراء الطاقة لسبعة مشروعات متجددة بسعة 15 ألف ميجاواط.

19 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

فوز المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للمراجعين باستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين (2027).

20 محرم 1447 هـ

موافقة مجلس الوزراء على صدور قرار تنظيم مركز الإحالات الطبية.

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تفوز بجائزة رئيس معهد بحوث النظم البيئية (إزري العالمية) 2025م.

22 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة الكوت.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومُحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السعودي “يارا ولارا” بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 12 ساعة ونصفًا.

أكثر من 40 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الأشقاء السوريين المتضررين من الحرائق في محافظة اللاذقية.

23 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده.

24 محرم 1447 هـ

طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية يحصدون 7 جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات في أستراليا والمعلوماتية في ألمانيا.

25 محرم 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي ويفتتح حزمة مشاريع تطويرية بقيمة 1.6 مليار ريال.

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة “أكوا باور” وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

المملكة العربية السعودية تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

26 محرم 1447 هـ

معالي وزير “البيئة” يوقّع اتفاقية لإنشاء مقر فرع لـ”أكساد” بالرياض لتسهيل أعماله وتعزيز جهوده داخل المملكة العربية السعودية.

وزارة “البيئة والمياه” تعلن تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في معايير السلامة المائية والإنقاذ.

المملكة العربية السعودية تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للمرة الثالثة على التوالي.

المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2025.

28 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا.

29 محرم 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.

بدء أعمال المنتدى الاستثماري السعودي – السوري في العاصمة السورية دمشق.

المنتخب السعودي للفيزياء يحقق 4 ميداليات عالمية في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2025 في نسخته الـ 55 التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

30 محرم 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية.

المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة.

الوفد السعودي الاستثماري في سوريا يعلن عن اتفاقيات تقارب 24 مليار ريال لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أحداث شهر صفر 1447 هـ

1 صفر 1447 هـ

وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المنتخب السعودي يحقق 4 جوائز في أولمبياد الأحياء الدولي 2025 بالفلبين.

2 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالشراكة مع معالي السيد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، يرأسان في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يجتمع مع معالي وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير، ويوقّعان مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.

اللاعب الفلبيني كارلو بيادو يتوج ببطولة العالم للبلياردو 2025، التي اختتمت منافساتها على الصالة الخضراء بمدينة جدة.

نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض.

3 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي برونو ريتايو وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية يعقدان جلسة مباحثات رسمية ويوقعان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يطلق تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في الرياض بالشراكة مع شركة كلايموركس.

العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي.

4 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يلقي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء.

وصول التوأم الملتصق الجامايكي “أزاريا وأزورا إيلسون” إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” تحصل على المستوى الخامس في نموذج النضج العالمي P3M3 بصفتها أول هيئة سعودية.

5 صفر 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

“سدايا” أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادات اعتماد من منظمة (CREST) العالمية نظير تميزها في الأمن السيبراني.

6 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية: المملكة تُرحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين.

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها الإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها.

7 صفر 1447 هـ

المنتخب السعودي للتايكوندو يحقق أكبر منجز قاري في تاريخه بحصده سبع ميداليات برونزية في مختلف الفئات.

8 صفر 1447 هـ

النرويجي ماغنوس كارلسن ينتزع الذهب في أول بطولة شطرنج عالمية إلكترونية أقيمت في الرياض.

9 صفر 1447 هـ

مجموعة “أوبك بلس”: المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تقرر تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025م.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”: المنتخب السعودي حصد 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2025 ببوليفيا.

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تمويل بحث علمي نوعي بين صندوق البيئة والمنصة العالمية لتسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية (CORDAP).

10 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر نيوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

“القدية” و “أديرا” توقعان شراكة إستراتيجية لتدشين مرحلة جديدة من الضيافة السعودية.

“هيئة الترفيه” تطلق الهوية الرسمية لليوم الوطني الـ95 تحت شعار “عزّنا بطبعنا”.

11 صفر 1447 هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام وتطبيقهما في الأعوام الأربعة القادمة.

صدور موافقة مجلس الوزراء على اعتماد العنوان الوطني مصدرًا وحيدًا للعنونة.

13 صفر 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

14 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية: المملكة تندد بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة.

المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تعلن فوز المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي بـ4 ميداليات عالمية في أول مشاركاته الدولية.

15 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة للجمهورية اللبنانية جراء وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان.

16 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يدشّن ويضع حجر أساس (48) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من (4.4) مليارات ريال.

المنتخب السعودي يتصدر أولمبياد الكيمياء العربي 2025 بالأردن بـ(4) ميداليات منها ذهبيتان.

17 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر نيوم ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان أستراليا عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

18 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.

19 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”.

صندوق الاستثمارات العامة ينشر تقريره السنوي للعام 2024 ويحقق ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024.

وزارة البلديات والإسكان تعلن عن البدء في نفاذ اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء ورسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض.

20 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال.

شركة أرامكو السعودية توقّع صفقة بقيمة 11 مليار دولار في مشاريع المعالجة والنقل بالجافورة مع ائتلاف دولي بقيادة “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز”.

المنتخب السعودي يتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 في نسخته العشرين (ISO 2025)، بكوريا.

21 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي ومواساة المملكة لحكومة وشعب جمهورية باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت عددًا من الأقاليم.

22 صفر 1447 هـ

وزارة الخارجية تعرب عن دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين.

23 صفر 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء لرئيس جمهورية باكستان في ضحايا الفيضانات التي وقعت شمال بلاده.

صدور أمر ملكي بإعفاء معالي المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه.

صدور الموافقة السامية على تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025.

24 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يشهد توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة قطارات الركاب بمحافظة الزلفي.

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

25 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالرياض.

26 صفر 1447 هـ

وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة “نسك عمرة” لتمكين المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر دون وسيط.

27 صفر 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر نيوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في بادرة كريمة يتبرع بالدم ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

فالكونز السعودي يحسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 للمرة الثانية تواليًا.

28 صفر 1447 هـ

انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة للأمم المتحدة.

29 صفر 1447 هـ

فريق الأهلي يُتوّج بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره النصر بركلات الترجيح (5 – 3)، في المواجهة التي أقيمت بينهما على إستاد هونغ كونغ الدولي.

أحداث شهر ربيع الأول 1447 هـ

ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يشرف الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م في مدينة الرياض، ويتوّج “فريق فالكونز” بكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يُدشّن ويضع حجر أساس (29) مشروعًا تنمويًا لخدمة منظومة “البيئة” بالمنطقة تتجاوز تكلفتها (1.1) مليار ريال.

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 بالرياض تحت شعار “ذكاء المرافق”.

الفارس بدر التميمي يُتوّج بطلًا للعالم في الرماية من على ظهر الخيل 2025 في منغوليا.

3 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية.

صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

4 ربيع الأول 1447 هـ

موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

5 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يلتقي معالي السيد أنتونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية في معرض دمشق الدولي.

7 ربيع الأول 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح رحمه الله.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يتصدر قائمة مجلة Boxing News بصفته أقوى شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة للعام الثاني على التوالي.

8 ربيع الأول 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة لجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

9 ربيع الأول 1447 هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مواطنين ومقيم، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر المتوفين إثر الزلزال الذي وقع شرق أفغانستان.

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح المركز الرئيس لشركة فيديكس للخدمات اللوجستية والنقل السريع في المملكة العربية السعودية، لإدارة عملياتها في المملكة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي يتوّج بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين ضمن بطولة خيخون المقامة في إسبانيا.

10 ربيع الأول 1447 هـ

شركة التعدين العربية السعودية “معادن” تنضم إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن.

11 ربيع الأول 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل لدى وصوله لمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

12 ربيع الأول 1447 هـ

المدير العام لمكافحة المخدرات يشهد تخريج (121) خريجًا من الدورة التأهيلية الـ(54) للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) بالرياض.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية “كارمن” في عرضها الأول بالمملكة.

13 ربيع الأول 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

المملكة العربية السعودية تُدين بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

14 ربيع الأول 1447 هـ

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يعلن فوز وكالة “Big Time Creative Shop” بأول جائزة “إيمي” في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، التي تمنحها الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون (National Academy of Television Arts & Sciences).

15 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة لدولة السيد أنوتين تشارنفيراكول بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في مملكة تايلند.

17 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالًا هاتفيًا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ويؤكد وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها الهجوم الإسرائيلي السافر الذي يعد عملًا إجراميًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاتصال بحث الهجوم الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

نادي النصر يتوّج بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد أن حسم المواجهة النهائية أمام نادي الأهلي بنتيجة (2 – 0)، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض.

18 ربيع الأول 1447 هـ

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي ومواساة المملكة لدولة قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له.

19 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، يتوج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس بطولة الخليج لكرة القدم.

انعقاد منتدى الاستثمار (السعودي – البولندي), في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الأعمال السعوديين والبولنديين.

المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية تقدم منحة لإمداد الجمهورية العربية السورية بمليون وستمئة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق “منصة التوازن العقاري” لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية.

20 ربيع الأول 1447 هـ

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر.

المملكة العربية السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين.

21 ربيع الأول 1447 هـ

المملكة تعرب عن إدانتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية.

23 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، كلًا من: فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، حفل تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيسٌ للاتحاد العربي للدورة (2025 – 2029).

معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يفتتح في الرياض أعمال مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”.

البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق خدمة الدفع (Google Pay) في المملكة.

24 ربيع الأول 1447 هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح (8) مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بدمه (10) مرات.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي لاريجاني والوفد المرافق.

المملكة العربية السعودية ترحب بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.

توقيع مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

25 ربيع الأول 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجه بإطلاق اسم “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” على طريق المطار الذي يربط المسجد النبوي وصولًا إلى طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ويوقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.

المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

26 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة لدولة السيدة سوشيلا كاركي بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً للوزراء بشكل مؤقت في نيبال.

أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

27 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة لدولة السيد إيدي راما بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية ألبانيا.

انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

28 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، استعرضا فيه نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

المملكة العربية السعودية تعلن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بمبلغ (1.380.250.000) ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر في السودان.

المملكة العربية السعودية تحقق ممثلةً بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازًا جديدًا بفوزها بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي (UPU).

29 ربيع الأول 1447 هـ

المملكة العربية السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية.

معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور مصعب العلي، يوقعان في مقر الوزارة بالرياض مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى في 2026.

30 ربيع الأول 1447 هـ

صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، يفتتح منتدى رؤية المملكة 2030 في مدينة أوساكا اليابانية، ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة في معرض إكسبو أوساكا 2025.

أحداث شهر ربيع الآخر 1447هـ

1 ربيع الآخر 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يؤدي صلاة الميت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعزّيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يترأس مؤتمر تنفيذ حل الدولتين.

المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ95.

2 ربيع الآخر 1447هـ

الخليج يُتوَّج بلقب كأس السوبر السعودي لكرة اليد للمرة الثالثة تاريخيًا.

3 ربيع الآخر 1447هـ

المملكة العربية السعودية ودولة قطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا بقيمة 89 مليون دولار لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

توقيع (42) اتفاقية استثمارية في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني ببكين.

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يعلن اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية معمارية في الجزيرة العربية.

إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عددٍ من الإجراءات لتحقيق التوازن بالقطاع العقاري في الرياض.. صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.

“سلطان مشرف” أول سعودي يُتوّج بتصنيف عالمي في مجال تشريعات سلامة وتشغيل الطيران والمطارات.

5 ربيع الآخر 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ (122) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بتكلفة تتجاوز (28.8) مليار ريال.

6 ربيع الآخر 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

المجلس الدولي للتمور يُسجل مشاركته الخارجية الأولى بمعرض مرسيليا الدولي.

7 ربيع الآخر 1447هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض.

الصندوق الثقافي يوقع اتفاقية تأسيس ثاني صندوق استثماري بقطاع الأفلام بحجم 375 مليونًا بالشراكة مع بي إس إف كابيتال.

الصندوق الثقافي يوقّع اتفاقية تأسيس أول صندوق استثماري بقطاع الأزياء بحجم 300 مليون ريال.

8 ربيع الآخر 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجّه بإطلاق اسم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- على أحد شوارع العاصمة الرياض.

إعلان البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2026م بنفقات تُقدر بـ 1,313 مليار ريال وإيرادات تُقدر بـ 1,147 مليار ريال.

قطاع الطيران في المملكة يسجّل أسبقية على مستوى الشرق الأوسط بتشغيل أول برج مراقبة افتراضي لمراقبة الحركة الجوية عن بُعد.

9 ربيع الآخر 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يُعلن انطلاق أعمال النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني.

10 ربيع الآخر 1447هـ

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يدشّن في حفر الباطن مشروعات بأكثر من (2.6) مليار ريال.

13 ربيع الآخر 1447هـ

بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر يرحب بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

شركة الدرعية تُعلن إطلاق مساكن “فايينا ريزيدنسز وادي صفار”.

جامعة الملك عبدالعزيز تطلق البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي “الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية”.

14 ربيع الآخر 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

15 ربيع الآخر 1447هـ

موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يصل إلى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية.

16 ربيع الآخر 1447هـ

المنتخب السعودي للكرة الطائرة الموحدة يحقق فضية كأس العالم.

17 ربيع الآخر 1447هـ

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادف لوقف الحرب على القطاع.

20 ربيع الآخر 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان أمير دولة قطر في ضحايا الحادث المروري الذي وقع في مدينة شرم الشيخ لعدد من منتسبي الديوان الأميري.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تدشِّن مؤتمر ومعرض “GEOMIN 2025” تحت شعار “إعادة تعريف استكشاف المعادن.. الفرص والإمكانات” في نسخته الأولى بجدة.

21 ربيع الآخر 1447هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة شرم الشيخ للسلام.

راية إكسبو تُسلّم رسميًا من اليابان إلى المملكة العربية السعودية في حفل اختتام معرض إكسبو 2025 أوساكا.

جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يحصد جائزتين بـ “دراغونز أوف آسيا”.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي (2025).

جامعة حائل تحقق إنجازًا أكاديميًا ضمن قائمة أفضل الجامعات وفق تصنيف التايمز الدولي لعام 2026.

22 ربيع الآخر 1447هـ

المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع العراق.

23 ربيع الآخر 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يطلق مشروع “بوابة الملك سلمان” في مكة المكرمة.

المملكة تتسلّم جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة “الفاو” لاختيار برنامج “ريف السعودية” بصفته أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم.

24 ربيع الآخر 1447هـ

أول شركة خطوط حديدية في العالم.. “سار” تحصد جائزة فئة القطارات السياحية للمسافات الطويلة من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC).

رئيس الاتحاد الآسيوي يتوّج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي 2025.

فريق الهلال يتوج ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين، بعد فوزه على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط.

26 ربيع الآخر 1447هـ

انطلاق موسم الدرعية 2025 – 2026 تحت شعار “عزّك وملفاك” احتفاءً بإرث التاريخ وأصالة المكان.

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بالقاهرة.

المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة (OERx) التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني تفوز بجائزة التميّز في التعليم المفتوح لعام (2025) من منظمة التعليم المفتوح العالمية (Open Education Global).

27 ربيع الآخر 1447هـ

المملكة ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار.

الإيطالي يانيك سينر يتوَّج بطلًا لبطولة “Six Kings Slam 2025” في العاصمة الرياض.

28 ربيع الآخر 1447هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة.

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يفتتح المعرض الزراعي السعودي 2025 ويشهد توقيع 28 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 3,5 مليارات ريال.

30 ربيع الآخر 1447هـ

صدور أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعزّيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لدولة السيدة ساناي تاكايتشي، بمناسبة انتخابها رئيسةً للوزراء في اليابان.

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة سيادتها على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

المركز الوطني للأرصاد, يوقع اتفاقية المبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الرملية والترابية, مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

أحداث شهر جمادى الأولى 1447هـ

01 جمادى الأولى 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

المملكة وعدد من الدول وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية تدين بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق إنجازًا جديدًا بوصول التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال.

مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع يدشّن رحلات مباشرة من إسطنبول.

02 جمادى الأولى 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

03 جمادى الأولى 1447هـ

رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير منطقة الرياض.

رئيس وزراء دولة فلسطين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير منطقة الرياض.

04 جمادى الأولى 1447هـ

صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

المملكة العربية السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

وزارة الخارجية: المملكة تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا وتُثمن كافة الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين.

طيران الرياض يُطلق أولى رحلاته الافتتاحية إلى مدينة لندن.

“الصندوق العقاري” يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر أكتوبر.

انطلاق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذا العام 2025م، كأول دولة عربية تنظم هذه البطولة منذ إنشاء الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ (ISFFR) عام 2001.

05 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس جمهورية غويانا التعاونية وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس جمهورية بلغاريا وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس جمهورية رواندا وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر القضيبية.

انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”.

معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يفتتح ملتقى الصحة العالمي ويعلن توقيع اتفاقيات بــ 124 مليار ريال لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

06 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

رئيس الجمهورية العربية السورية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة.

المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين وتؤكدان رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وزارة الخارجية تعرب عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو يتفقان على استحواذ أرامكو على حصة أقلية من هيوماين مع احتفاظ الصندوق بحصة الأغلبية.

صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يوقعان مذكرة تفاهم تصل قيمتها إلى (6.8) مليارات دولار.

افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في مدينة الرياض.

07 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يهنئان رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ.

عقد في الرياض لقاء ثلاثي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة السيدة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس الجمهورية العربية السورية على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي رئيس جمهورية غينيا الاستوائية على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، يستقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ويناقشان آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي والابتكار بين البلدين.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى “منتدى القطيف الاستثماري 2025”.

ملتقى الصحة العالمي يواصل أعماله بالعاصمة الرياض بشراكات استثمارية تجاوزت قيمتها 33 مليار دولار.

البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

08 جمادى الأولى 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة.

صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع العقاري السعودي.

المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب يتوّج بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025”.

09 جمادى الأولى 1447هـ

المملكة العربية السعودية تفوز برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) خلال أعمال الجمعية العمومية، المنعقدة في شرم الشيخ.

انطلاق حفل موسم الدرعية 25 / 26 في وادي صفار بمحافظة الدرعية.

10 جمادى الأولى 1447هـ

6 شركات سعودية تتأهل لنهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ملتقى “بيبان 2025”.

انطلاق منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود في الرياض.

11 جمادى الأولى 1447هـ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرتي “سكرك بأمان” و”الشرقية مبصرة” التي تنظمها جمعية السكر السعودية.

“أوبك بلس” التي تضم المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل أساسيات السوق الإيجابية والنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك.

المملكة العربية السعودية تشارك بصفتها ضيف شرف في Paris Infraweek 2025 في عاصمة الجمهورية الفرنسية باريس.

شركة المياه الوطنية تُنهي تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه شمال الرياض بتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال.

افتتاح مشروع خط الإنتاج الثاني لمصنع المتحد السعودي ووضع حجر الأساس لإنتاج الألياف بينبع الصناعية.

12 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنأن رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزيان أمير دولة قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يصل إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزاري تنسيقي بشأن غزة.

جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، يصل والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

أمير منطقة الرياض يرعى حفل اختتام اللقاء الثامن عشر لمؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُكرِّم 100 طالب وطالبة حاصلين على جائزة البر للتفوق العلمي 2025.

أمير منطقة القصيم يدشّن مشاريع بلدية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار ريال.

أمير منطقة القصيم يرعى توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بأكثر من 55 مليون ريال.

معالي وزير الاستثمار يرأس وفدًا من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى كندا.

وزارة الثقافة تُطلق سياسة “الثقافة من أجل الصحة”.

انطلاق معرض البناء السعودي 2025 في الرياض بمشاركة محلية وعالمية.

انطلاق معرض “فوديكس السعودية 2025” بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

13 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا.

أمير منطقة الرياض يرعى في قصر الحكم حفل تخريج الدفعة الثانية لمشاريع حاضنة الرياض للأعمال.

14 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنأن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

أمير منطقة القصيم يُطلق الدورة السادسة لجائزة القصيم للتميّز والإبداع.

المملكة تشارك في مؤتمر ومعرض الصين الدولي للتعدين 2025، الذي عُقد بمدينة تيانجين الصينية.

الشركة السعودية للكهرباء تحقق أرباحًا بقيمة 11.6 مليار ريال نهاية التسعة الأشهر الأولى من 2025م.

انطلاق فعاليات ملتقى “بيبان 2025” بحضور نخبة من الشركات المحلية والدولية بالرياض.

15 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط الجمهورية.

أكثر من 22 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات اليوم الأول من ملتقى “بيبان 2025”.

16 جمادى الأولى 1447هـ

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انطلاق حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، بمشاركة (57) دولة إسلامية.

معرض “البناء السعودي 2025” يختتم نسخته الـ35 بدعوة لتعزيز الشراكات واستشراف مستقبل قطاع التشييد.

17 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنأن رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعزّي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّي أمير دولة الكويت وولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح.

تزكية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية لدورة جديدة 2025 – 2029.

وزير التجارة يتوّج الفائزين بكأس العالم لريادة الأعمال في ملتقى بيبان 2025.

البنك الدولي يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في التعليم وبتجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب وأثرها في رحلة تحول التعليم بالمملكة.

18 جمادى الأولى 1447هـ

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده.

أمير منطقة الرياض يُدشّن ويضع حجر أساس 181 مشروعًا بيئيًّا ومائيًّا وزراعيًّا بتكلفة مالية تتجاوز 38.1 مليار ريال، لخدمة مدن ومحافظات منطقة الرياض.

أمير منطقة حائل يرعى حفل اختتام بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025م في نسختها الرابعة.

أمير حائل يرعى حفل انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للجودة “الابتكار في جودة التعليم نحو التميز واستدامة تنافسية الجامعات”.

توقيع مذكرة تفاهم بين وقف الأميرة صيتة و”الأوقاف” و”نسك” لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن بـ300 مليون ريال.

19 جمادى الأولى 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة وفاء بنت بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية توقّعان اتفاقية تعاون في مجال النقل.

انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار “من مكة إلى العالم”.

وزارة الداخلية تحصل على جائزتين ضمن جوائز التميز في توطين الصناعات العسكرية.

20 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية أنغولا بذكرى استقلال بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في أفضل مشروع اجتماعي في جوائز تميز المشاريع العالمية 2025.

وكالة الفضاء السعودية تفوز بأربع جوائز بلاتينية في جوائز ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية.

21 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزيان رئيس الجمهورية التركية في ضحايا حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، يدشّنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة بمدينة الرياض.

صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، يدشن مشروع “ذاكرة الرياض” لتوثيق التحول العمراني والثقافي للعاصمة بين عامي 1950 و2000.

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يصل البحرين مترئسًا وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

استثمارات أجنبية وشراكات نوعيّة مع القطاع الخاص بـ2.9 مليار ريال لصندوق التنمية السياحي في اليوم الأول من “TOURISE 2025”.

22 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات تتجاوز (7) مليارات ريال لتطوير وجهات سياحية في الخبر.

فوز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن فيصل بن عبدالعزيز بلقب فئة الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض.

إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (5) ساعات.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تتوج بجائزة “ISAR Honours 2025” للاستدامة.

23 جمادى الأولى 1447هـ

صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز حرم سمو ولي العهد، تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول بعشرة ملايين ريال.

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني.

أمير منطقة الرياض يرعى حفل سباق الخيل على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء”.

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة في منطقة معسكر خان يونس في قطاع غزة.

24 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”.

المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني تختتم مشاركتها في مؤتمر “إيكان 2025” بتوقيع 47 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

حقق لاعب المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية عامر العنزي المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات وزن (67) كجم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة “الرياض 2025”.

25 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا.

أمير الباحة يشهد توقيع 9 عقود استثمارية لإنشاء مدن للبن واللوز وتعزيز إنتاج الدواجن على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع.

الرياض تستضيف القمة العالمية للصناعة بمشاركة 173 دولة عضوًا في الـUNIDO.

معالي وزير النقل يفتتح بجدة مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد باستثمار من القطاع الخاص يتجاوز 600 مليون ريال.

“أوكساچون” مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم تعلن توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال.

26 جمادى الأولى 1447هـ

الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين واستجابة للدعوة المقدمة لسمو ولي العهد من الرئيس الأمريكي فقد غادر سموه متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والعهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني تحت شعار “خطوة نحو التمكين”.

أمير منطقة نجران يدشّن مشروع تطوير وتشغيل مجمع الجرانيت في بئر عسكر.

أمير جازان يفتتح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الخامس لتقنيات المختبرات.

معالي وزير البلديات والإسكان يفتتح معرض سيتي سكيب العالمي 2025.. ويعلن توقيع اتفاقيات عقارية بأكثر من 161 مليار ريال.

معالي وزير الشؤون الإسلامية يشهد توقيع آخر 8 عقود واكتمال توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربع سنوات.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

المملكة العربية السعودية تُسلم الشحنة الأولى من المنحة المقدمة لدعم الطاقة في سوريا، البالغ حجمها الإجمالي مليونًا وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.

مؤسسة حديقة الملك سلمان تعلن عن صندوق تطوير متعدد الاستخدامات بقيمة 3.8 مليارات ريال بالتعاون مع “أجدان” و”سدكو كابيتال”.

انطلاق معرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض بصفقات تتجاوز 43 مليار دولار.

أمانة الشرقية توقع عقودًا استثمارية وتنموية ومذكرات تفاهم بتكلفة 5 مليارات ريال على هامش معرض سيتي سكيب.

27 جمادى الأولى 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده.

وزير البلديات والإسكان يرعى توقيع اتفاقية بين “إعادة التمويل العقاري” و”الراجحي” بقيمة 10 مليارات ريال.

انطلاق مؤتمر ومعرض Connected World KSA 2025 في الرياض بمشاركة قيادات عالمية في البنية التحتية الرقمية.

معالي وزير البلديات والإسكان يرعى توقيع عقود شراكة بقيمة 231 مليون ريال بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الرقابة البلدية ورفع كفاءة الخدمات.

28 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يوقعان في البيت الأبيض اتفاقية الدفاع الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشرّف حفل العشاء المقام في البيت الأبيض.

صدور بيان مشترك بمناسبة توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعقد في مقر الكونغرس بواشنطن اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان.

29 جمادى الأولى 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُشاركان في أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي في مركز جون كينيدي بواشنطن.

صدور بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية شكر لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مغادرته واشنطن.

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة أراضي سوريا.

صندوق التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع “نورثرن ترست” بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية.

شركة تكامل القابضة توقع 20 اتفاقية إستراتيجية في واشنطن باستثمارات تتجاوز 150 مليون ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

المملكة تحصد 52 جائزة في حفل تجربة العميل الدولية لعام 2025 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

30 جمادى الأولى 1447 هـ

وزير البلديات والإسكان يرعى الحفل الختامي لمعرض سيتي سكيب العالمي والذي شهد صفقات عقارية بـ أكثر من 237 مليار ريال.

أحداث شهر جمادى الآخرة 1447هـ

01 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

02 جمادى الآخرة 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن الجسر البحري بين صفوى ورأس تنورة ضمن مشاريع نوعية بالمنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة ويفتتح توسعة محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

أمير المنطقة الشرقية يُدشّن ملتقى ومعرض “راد 2025”.

معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يفتتح أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة.

انطلاق أعمال الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة UNIDO في الرياض بمشاركة 173 دولة.

03 جمادى الآخرة 1447هـ

أميرُ الحدود الشمالية يدشّن مشاريعَ بلدية بقيمة 57 مليون ريال ويُسلّم 50 وحدة سكنية ويُطلق الحزم التطويرية للخدمات الصحية بطريف.

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية يفتتح المركز اللوجستي الإقليمي الجديد لشركة “أبيات” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال وعلى مساحة 110 آلاف متر مربع.

04 جمادى الآخرة 1447هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يصل دولة الكويت لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة.

موافقة مجلس الوزراء على نظام الرقابة المالية الذي يُعدّ نقلة نوعية في الرقابة على المال العام.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 616 طالبًا من جامعة الأمير سلطان.

وزارة الدفاع تفوز بجائزة مجلس المخاطر الوطنية عن فئة “الجهة المتميزة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال”.

05 جمادى الآخرة 1447هـ

المملكة ممثلةً بوزارة الطاقة تستضيف فعاليات أسبوع مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود.

“مدن” توقع عقودًا ومذكرات تفاهم صناعية ولوجستية باستثمارات تتجاوز 8,8 مليارات ريال.

06 جمادى الآخرة 1447هـ

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد توقيع 12 اتفاقية نوعية ترسّخ ريادة المملكة في إنتاج وتصنيع التمور.

قطار الرياض يسجل إنجازًا عالميًا بدخوله موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” بوصفه أطول شبكة قطار ذاتية القيادة في العالم.

07 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنأن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ.

المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2026- 2027 خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

القمة العالمية للصناعة تختتم أعمالها بـ “إعلان الرياض” لتعزيز التعاون الصناعي الدولي.

09 جمادى الآخرة 1447هـ

المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.

أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح مستشفى حائل العام.

معالي وزير الصحة يشهد افتتاح مجموعة من المشاريع الصحية في حائل بقيمة إجمالية تتجاوز 1.6 مليار ريال.

المملكة الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونسبة نمو وظائف الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر ستانفورد 2025.

10 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزيان رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنأن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

سمو وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي يفتتحان منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي بمشاركة واسعة من مسؤولي وممثلي القطاع الخاص في البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

المملكة وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض بمشاركة أكثر من 100 دولة.

11 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م بنفقات بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال، وإيرادات بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين في قصر الخليج بالدمام.

صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يسلم دفعة من دعم المملكة المالي لدولة فلسطين بقيمة 90 مليون دولار.

12 جمادى الآخرة 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي في العاصمة البحرينية المنامة، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا.

مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية البريطانية يوقعان بيانًا مشتركًا لتقديم مساعدات إنسانية في اليمن وبنغلاديش.

14 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

15 جمادى الآخرة 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين بكأسي سمو ولي العهد للخيل المنتَجة محليًّا وللإنتاج والمستورد، بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.

17 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس الجمهورية العربية السورية بذكرى يوم التحرير لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية.

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يصل إلى الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية – قطر السريع.

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبدأ زيارة رسمية إلى دولة قطر.

18 جمادى الآخرة 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري.

أمير منطقة الرياض يفتتح أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025.

أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025.

19 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مكتب سموه بقصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي في مكتب سموه بقصر اليمامة بالرياض، معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وزارة الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 27 بالرياض.

بإشراف ومتابعة وزارة الطاقة.. (4) شركات سعودية توقع اتفاقيات لتطوير حقول البترول والغاز السورية.

أمير منطقة الرياض يتسلم شهادتي اعتماد محافظتي الغاط والزلفي مدنًا صحية من منظمة الصحة العالمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.

انطلاق فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بمنافسات قوية لـ182 مهرة.

20 جمادى الآخرة 1447هـ

صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يُدشّن مشاريع تنموية تتجاوز مليار ريال في نجران.

21 جمادى الآخرة 1447هـ

المملكة تشارك في الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيويورك.

وزراء خارجية كل من المملكة ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر يؤكدون على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

22 جمادى الآخرة 1447هـ

وزارة الصحة تحصد جائزتين عالميتين من “govmedia 2025” تتويجًا لإستراتيجية التواصل الصحي.

23 جمادى الآخرة 1447هـ

إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبعد تبرع سموه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة، مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الرياض، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.

وزارة الخارجية: المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن سورية وأمريكية أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة تدمر.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يرأس أعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نسخته الحادية عشرة بالرياض.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية يعقدان الاجتماع الخامس للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة ويوقعان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

24 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان ملك المغرب في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء سانت لوسيا.

أمير الرياض يدشن كرسي الأمير فيصل بن بندر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية البحثي بجامعة شقراء.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن حصول العاصمة على شهادة “المدينة النشطة عالميًا”.

25 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يُتوّج بطلًا لكأس الخليج 2025 بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل، على ملعب (974) في العاصمة القطرية الدوحة.

26 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن مشاريع تنموية بأكثر من 400 مليون ريال.

صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي.

المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يزور الحدود الشمالية ويدشّن مشاريع بـ400 مليون ريال.

27 جمادى الآخرة 1447هـ

مطار الملك خالد الدولي يحصد جائزتين ذهبيتين في حفل توزيع جوائز “MarCom Awards” العالمية 2025.

المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر (GTMI) الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025 ويشمل 197 دولة، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

28 جمادى الآخرة 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان أمير دولة قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان ملك المملكة المغربية بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025.

المملكة العربية السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية.

انتهى

أحداث شهر رجب 1447 هـ

1 رجب 1447هـ

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني المُشير عاصم منير، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

2 رجب 1447هـ

معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، يتوج الأمريكي ليرنر تيين، بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025م، التي استضافتها المملكة للمرة الثالثة في محافظة جدة.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يفوز بلقب “Promoter of the Year” لعام 2025، ضمن جوائز مجلة “Boxing News” البريطانية المتخصصة، تقديرًا لإسهاماته المؤثرة ودوره المتنامي في تطوير صناعة الملاكمة على المستوى العالمي.

الأخضر السعودي لرفع الأثقال يحصد 36 ميدالية في بطولات كأس قطر والعربية وغرب آسيا، التي أقيمت بالتزامن في دولة قطر، بمشاركة عدد من المنتخبات الإقليمية.

3 رجب 1447هـ

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أمير منطقة المدينة المنورة يحضر حفل افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

المملكة العربية السعودية ترحب بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.

4 رجب 1447هـ

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان اللويحان العنقري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ نظير ما قام به من جهود في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين خلال فترة عمله في المملكة.

وزارة الخارجية في بيان لها: المملكة العربية السعودية تشير إلى أن التحركات العسكرية في محافظتي (حضرموت، والمهرة) التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي قد تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف؛ مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الجوف.

5 رجب 1447هـ

وكالة الفضاء السعودية: 11 ورقة بحثية علمية وبراءة اختراع تمثل أول مخرجات التجارب العلمية لرواد الفضاء السعوديين ضمن مهمة السعودية إلى الفضاء.

6 رجب 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وزارة الخارجية تُعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

7 رجب 1447هـ

قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بمحافظة حضرموت سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.

8 رجب 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يدشن (25) حديقة جديدة موزعة على أحياء متفرقة من مدينة الرياض.

9 رجب 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل الافتتاح الرسمي لمتنزه “Six Flags مدينة القدية”.

10 رجب 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يتلقى رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

11 رجب 1447هـ

المملكة ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع جميع المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه والمرحلة الثانية من منصة “خير الشرقية”.

الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) تعلن إطلاق إستراتيجيتها للأعوام 2026م – 2030م، في إطار توجهها الإستراتيجي نحو تطوير مهنة التقييم وتعزيز موثوقيتها.

12 رجب 1447هـ

وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية بالميجاواط على مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربع في الرياض.

14 رجب 1447هـ

الرياض أولى محطات جولة كأس العالم (2026 FIFA™).

15 رجب 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية الإغاثية؛ استجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة.

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان السيّد عيدي زاده فيض علي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.

الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” (المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.

أرامكو السعودية تعلن بدء طرح منتج بنزين 98 للمركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي مطلع عام 2026م.

ينبع تشهد انطلاق أولى مراحل رالي داكار السعودية 2026م.

16 رجب 1447هـ

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

17 رجب 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يفتتح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية.

هيئة السوق المالية تُعلن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م.

المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام الطرح الأول خلال عام 2026 من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.

18 رجب 1447هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل، يدشّن أول إنتاج للفراولة البيضاء في المملكة ويطلق الموسم السابع لحديقة فراولة حائل.

شركة الدرعية تعلن توقيع اتفاقية مع مِداد للتطوير والاستثمار العقاري لبناء فندق ومساكن فورسيزونز في الدرعية.

الخطوط السعودية تحقق المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد وصول الرحلات خلال عام 2025م.

19 رجب 1447هـ

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ نائب وزير الخارجية يشارك في حفل افتتاح تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف يزور المدينة الصناعية بجازان، ويدشّن مشروعًا نوعيًّا لصناعة الأعلاف.

(سابك) تتخارج من أعمال البتروكيماويات الأوروبية وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أوروبا والأمريكيتين.

هيئة التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني في المملكة.

21 رجب 1447هـ

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وزير الخارجية؛ نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال بمقر المنظمة في جدة.

وزارة الخارجية تُعرب عن بالغ أسف المملكة العربية السعودية لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة من أضرار نتيجة القصف في العاصمة الأوكرانية كييف.

المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.

عقد تحت مظلة “استثمر في السعودية”.. المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار يشهد توقيع 12 مذكرة تفاهم.

موسوعة “غينيس” تسجل شعار موسم جدة أثقل درع مصنوع من الذهب، بوزن بلغ 8.769 كيلوجرامات.

22 رجب 1447هـ

وكالة الفضاء السعودية توقع مذكرة تعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي على هامش المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، مع كلٍ من مكتب مجلس الوزراء الياباني، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

23 رجب 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

المملكة تستضيف مبادرة BRIDGE ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2026م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بقطاع التعدين والمعادن.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان يُدشِّن ويضع حجر الأساس لـ 383 مشروعًا تنمويًا بالمنطقة، بتكلفة جاوزت الـ (5.3) مليارات ريال.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يتوج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري تجاوز (60) ألف مشجع.

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل: تدشين ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بجازان بأكثر من 5 مليارات يؤكد استمرار المنطقة في مسارها التنموي.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة.

24 رجب 1447هـ

المملكة ممثلةً بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، توقع ثلاث مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية مع كلٍ من جمهورية تشيلي ودولة كندا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي عُقد في إطار النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي.

25 رجب 1447هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يفتتح النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور أكثر من 20 ألف مشارك، ونحو 400 متحدث من الوزراء والخبراء وقيادات كبرى شركات التعدين العالمية، والمنظمات الدولية، والجهات الأكاديمية، ومؤسسات التمويل.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، ويُعلن عن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية لدعم الشعب اليمني الشقيق.

وزارة الخارجية تُعرب عن ترحيب المملكة بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.

المملكة تقدم حزمة من المشروعات التنموية الحيوية لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي.

صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH) عن توقيع أحكامٍ أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع.

26 رجب 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بإجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة.

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، يفتتح توسعة صالات مطار العُلا الدولي.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزيرة الانتقال الطاقي في المملكة المغربية يوقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات.

27 رجب 1447

صدور بيان عن الديوان الملكي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد.

وزارة الخارجية تُرحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة، أُنشئت عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تختتم النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بإعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال.

حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم.

28 رجب 1447هـ

وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

29 رجب 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعزيان جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق تايلند.

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية بين الدول المانحة لعام 2025م، وتتصدر أكبر الداعمين لليمن.

بوصفه أول مستشفى في المملكة يُرخص له رسميًا.. “هيئة الطيران المدني” تمنح مستشفى التخصصي أول رخصة لنقل المستحضرات الصيدلانية المشعّة جوًا.

“السعودية للكهرباء” تنجح في إصدار صكوك دولية بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي وسط إقبال قوي من المستثمرين.

المنتخب السعودي يحقق المركز الأول في بطولة غرب آسيا للبنتاثلون الحديث.

القطري ناصر العطية بطل رالي داكار السعودية 2026.. وابن سعيدان وصيف فئة “تشالنجر”.

30 رجب 1447هـ

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يلتقي فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يُعزي جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا.

وزارة الخارجية تُعرب عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية “سوفيتيل الرياض”.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعلن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات.

“تعليم عسير” يحقق (122) ميدالية في بيبراس موهبة 2025 “إحدى المسابقات الدولية التي تُنفَّذ عن بُعد في مجالات الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي”.

لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان يحقق لقب بطولة التشيك الدولية للشباب والناشئين.

أحداث شهر شعبان 1447هـ

1 شعبان 1447هـ

موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.

وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لوكالة “الأونروا” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

“تعليم الرياض” يتصدّر إدارات التعليم بفوز طلابه وطالباته بـ946 ميدالية في مسابقة بيبراس العالمية “إحدى المسابقات الدولية التي تُنفَّذ في مجالات الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي”.

2 شعبان 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود بن فيصل آل سعود.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، يهنئان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في كابل وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأفغان والصينيين.

وزراء خارجية المملكة وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والإمارات يرحبون بالدعوة التي تم توجّيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى مجلس السلام.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف يبرم اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع التحوُّل الصناعي في منتدى “دافوس 2026”.

الهيئة العامة للموانئ “موانئ” توقع عقدًا لإنشاء مركز تصنيع هياكل ومنصات بحرية بميناء رأس الخير.

طيران الرياض تطلق “الرياض للشحن” والدخول في سوق الشحن الجوي العالمي.

مجموعة “stc” الأقوى في الشرق الأوسط والأعلى قيمة ضمن شركات الاتصالات عالميًا وفقًا لتقرير “براند فاينانس جلوبال 2026”.

ماسترز السعودية للسهام 2026.. تتويج البريطاني “لوك ليتلر” بلقب النسخة الأولى.

3 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقادة وممثلي عددٍ من الدول المرحبة بإنشاء المجلس، وذلك خلال حفل توقيع إطلاق المجلس على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف سمو نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة 107 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

الهيئة العامة للعقار تعلن عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة.

مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام تحصد 6 جوائز ذهبية عن فيلمها “الوجهة” من جوائز الفنون السمعية والبصرية الرقمية (AVA).

جدة تستضيف المعرض الدولي للسياحة والسفر 2026.

4 شعبان 1447هـ

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية إلى محافظة سقطرى، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

5 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، يتوج فريق “أوكي ريسينغ تيم” بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 لعام 2026.

6 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح الصالة الدولية 2 واكتمال مشروع تطوير الصالتين 1 و2 في مطار الملك خالد الدولي.

معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، يفتتح أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026.

7 شعبان 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، يوقعان بمدينة وارسو مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا.

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يفتتح أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض.

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية سوق العمل.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ينجح في إجراء عملية زراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء، باستخدام الجراحة الروبوتية بشكل كامل.

انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر حطام الفضاء 2026، الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، بمشاركة دولية واسعة، وبحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وقادة قطاع الفضاء على المستوى الدولي.

وكالة الفضاء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

8 شعبان 1447هـ

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصول التوأم الملتصق الفلبيني (أوليفيا وجيانا) إلى الرياض.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصول التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) إلى الرياض.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل بتوقيع 90 اتفاقية تخدم أكثر من 6 ملايين مستفيد.

شركة الدرعية تنال جائزة “سيف الشرف” وتصنيف خمسة نجوم من مجلس السلامة البريطاني.

9 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة هيلاري كلينتون.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، البروفيسور عمر بن مونس ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 بالمناصفة مع عالمين آخرين.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية بجدة والمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال.

المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يُدشِّن مصنع الأدوية المتقدمة المحدودة (Bpharma) باستثمار يتجاوز 650 مليون ريال، في خطوة تمثل إضافة نوعية تسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، وتعزز جهود توطين صناعة الدواء، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي.

معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، يُطلقان 40 برنامجًا أكاديميًّا في البيانات والذكاء الاصطناعي في 14 جامعة حكومية وأهلية.

معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي يطلقان مبادرة “سماي2” لتمكين منسوبي 11 وزارة في البيانات والذكاء الاصطناعي.

10 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، يضع حجر أساس مجمع شركة البداد في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة باستثمارات تتجاوز 1,24 مليار ريال.

اختتام أعمال المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي “ICAN 2026” بإطلاق 7 مبادرات وتوقيع 27 اتفاقية وإعلان 40 برنامجًا أكاديميًا في البيانات والذكاء الاصطناعي.

شركة سامي للإلكترونيات المتقدّمة تعلن تعاونًا إستراتيجيًا مع لوكهيد مارتن في افتتاح مصنع برمجيات بالرياض.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشّن (9) مشاريع إنسانية في عدة قطاعات حيوية بجمهورية السودان.

جائزة السعودية الكبرى تتوج بجائزة “أفضل حدث استعراضي في الفورمولا 1” لعام 2025.

وزارة الرياضة تحقق ثلاث جوائز عالمية في clio sports المقدمة من جوائز the clios الأمريكية.

11 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي في العاصمة الأمريكية واشنطن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، معالي وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ومعالي وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة ‏بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

انطلاق المرحلة الرئيسية الأولى لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.

12 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يتوج المتسابق القطري ناصر العطية بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2026.

13 شعبان 1447هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يحضر الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة، الذي أقيم بمشاركة 11 دولة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق السيد لي هيه تشان.

وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول الإسلامية والعربية يُعربون عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعلن عن بدء تنفيذ مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة إستراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية.

14 شعبان 1447هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، يفتتح أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، اليوم، في فندق هيلتون بالرياض، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

المملكة تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية، جراء انهيار منجم معادن في مدينة روبايا شرق البلاد، الذي أودى بحياة أكثر من 226 عاملًا.

15 شعبان 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

المملكة وتركيا توقعان اتفاقية حكومية بشأن مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

أرامكو السعودية تُكمل إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

16 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، يدشّن ويضع حجر الأساس لـ321 مشروعًا تعليميًا بالمنطقة بحضور معالي وزير التعليم.

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يفتتح مركز عمليات شركة UPS في قرية الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي.

المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدلات النجاة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

17 شعبان 1447هـ

فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، يلتقي في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وذلك على هامش حفل افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب 2026م الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، يدشّن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض دمشق الدولي للكتاب 2026.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، تخريج (755) خريجة من الدفعة الـ (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يعتمد مدينة أوستن بولاية تكساس مقرًا رئيسًا له خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™️ التي ستقام الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

19 شعبان 1447هـ

وزارة الخارجية تُعربُ عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس وهيئة الطيران المدني السوري.

الفارس السعودي مهند السالمي يحرز المركز الأول في منافسات CEI2 لمسافة 120 كم ضمن بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل 2026 التي تستضيفها العلا.

المنتخب السعودي لكرة الهدف يتوج بالذهب في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية “مسقط 2026”.

20 شعبان 1447هـ

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، يرعى توقيع مذكرة تعاون بين “المركز الصناعي” وشركة “Airbus” لتوطين صناعة الطيران بالمملكة.

اتحاد الغرف السعودية يُعلن تشكيل أول مجلس أعمال سعودي – كويتي مشترك.

معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA): موسم الرياض يتصدر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحصل على المركز الأول في جوائز Loeries.

أمانة حائل تحقق لقب المدينة العربية الخضراء لعامي 2024–2025.

جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا في براءات الاختراع.

21 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عنه -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروع “الدمام الجديد” باستثمارات تُقدَّر بـ98 مليار ريال.

صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026.

معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، يفتتح أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض.

المنتخب السعودي يحقق الميدالية الذهبية في البوتشيا بدورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا.

المنتخب السعودي لكرة الهدف يتوَّج بذهبية دورة ألعاب غرب آسيا – مسقط 2026.

توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 3.7 مليارات ريال لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

البارالمبية السعودية تحقق 80 ميدالية متنوعة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة بمسقط.

22 شعبان 1447هـ

البنك الدولي بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية يفتتح مقر مركز المعرفة Knowledge-Hub بالرياض.

“الفيفا” يعتمد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أول معهد أبحاث في الشرق الأوسط وآسيا.

23 شعبان 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الدرعية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

المملكة وبريطانيا تعلنان عام 2029 عامًا ثقافيًا سعوديًا بريطانيًا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى المملكة العربية السعودية.

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يدشّن معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026 في نسخته الـ35.

أرامكو السعودية” تُحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70% من خلال برنامج لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

المنتخب السعودي للريشة الطائرة لذوي الإعاقة يحقق إنجازًا تاريخيًا، ويحصد سبع ميداليات ملونة في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية “مسقط 2026”.

24 شعبان 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة السيدة ماري ماي سيمون الحاكمة العامة لكندا، في حادثة إطلاق نار في مدرسة غرب كندا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

صدور عدد من الأوامر الملكية:

ـ إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظ الطائف من منصبه.

ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائب وزير السياحة من منصبها.

ـ تعيين صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور / سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى.

ـ إعفاء صاحب السمو الأمير الدكتور / بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه.

ـ تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور / بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه.

ـ تعيين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

ـ تعيين الأستاذ / فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.

ـ إعفاء معالي الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه.

ـ تعيين معالي الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ـ إعفاء معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه.

ـ تعيين معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

ـ تعيين فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن أحمد بن محمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

ـ إعفاء معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه.

ـ تعيين معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء معالي الأستاذ / محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.

ـ تعيين معالي الأستاذ / محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ـ تعيين معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين معالي الدكتور / عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه.

ـ تعيين معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

ـ إعفاء معالي الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

ـ تعيين الأستاذ / سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين المهندس / ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين المهندس / فواز بن زنعاف بن فواز السهلي رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الدكتور / سعد بن عواض بن رجاء الحربي نائبًا لوزير التعليم “للتعليم العام” بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

ـ تعيين الأستاذ / سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

ـ ترقية اللواء / خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، وتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الملكي.

ـ ترقية اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم الميمان إلى رتبة فريق.

وصول صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

26 شعبان 1447هـ

موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للغة العربية.

الفرنسي ميكايل برزلونا يتوّج بلقب تحدي الخيّالة الدولي 2026 على ميدان الملك عبدالعزيز.

27 شعبان 1447هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة (2026 – 2027).

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توقع اتفاقية مع شركة المشروع المشترك بين “صندوق الاستثمارات العامة” وشركة بيريللي للإطارات، لتزويدها بمواد خام (مطاط البيوتادايين والكربون الأسود) بهدف تصنيع (3.5) ملايين إطار سنويًا.

وضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى في الأردن بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

ريستاتكس الرياض العقاري 2026 يختتم نسخته الـ35 باستثمارات تتجاوز 24 مليار ريال.

28 شعبان 1447هـ

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال.

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مشروع “على خطاه”.

معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يفتتح “منتدى مكة للحلال 2026” بمشاركة دولية واتفاقيات تُعزِّز تموضع المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الحلال.

“مدن” توقع عقود ومذكرات تفاهم لـ6 شراكات صناعية واستثمارية ولوجستية جديدة بإجمالي استثمارات تزيد قيمتها عن (1,034) مليار ريال.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد، وتسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية.

المنتخب السعودي للكاراتيه يحصد خمس ميداليات في الدوري العالمي للشباب.

29 شعبان 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة شهر رمضان لعام 1447هـ، تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل بحفظ الله ورعايته، إلى جدة قادمًا من الرياض.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يهنئ السيد طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز سمو وزير الطاقة يعقد اجتماعًا مع وزير خارجية كازاخستان، ويوقعان اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكازاخستاني.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يدشن مشاريع رأسمالية ويرعى توقيع عقود صناعية باستثمارات 3 مليارات ريال في مدينة سدير للصناعة والأعمال.

شركة “MSC” تطلق اسم المملكة على إحدى سفنها العالمية وتدشن مركزها اللوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يسجل أول حالة موثقة عالميًا لتنفيذ سبعة تدخلات قلبية في جراحة روبوتية واحدة.

أحداث شهر رمضان 1447 هـ

01 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يدشّنان حملة (الجود منّا وفينا) بتبرعين سخيّين بـ 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة.

02 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، يوجه بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عنه -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 27.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

03 رمضان 1447 هـ

بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يُقدمان تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” في نسختها السادسة بمبلغ 70 مليون ريال.

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تكرم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ27.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد -حفظه الله- والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يزور المسجد النبوي، ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

04 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه -رعاه الله- وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

صدور الأمر السامي الكريم بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي.

المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل التي عبر فيها باستهتار بأن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله سيكون أمرًا مقبولًا.

معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يعلن رفع جوائز المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره إلى تسعة ملايين ريال.

انضمام المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى عضوية الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI.

05 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا بذكرى استقلال بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يزور مسجد قباء في المدينة المنورة.

المملكة تحتفي بذكرى مرور 299 عامًا على يوم التأسيس.

وكالة الأنباء السعودية (واس) تطلق النسخة الرقمية من معرض “تاريخ الدولة السعودية”، تزامنًا مع احتفاء المملكة بيوم التأسيس.

مجموعة روشن تقدم تبرعًا بـ30 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان.

06 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على مائدة الإفطار في قصر السلام بجدة، ويستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، يسلم عددًا من مستفيدي المنطقة وثائق تملّك وحداتهم السكنية، ضمن التبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلةً بـ”جود الإسكان”، دعمًا لتمليك الإسكان للأسر المستحقة.

وزارة الخارجية تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة وما تضمنته من تعديات لتشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.

صدور بيان مشترك عن وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يدين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

07 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية إستونيا بذكرى استقلال بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ السيد روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في هولندا.

08 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

09 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير يشارك في حفل افتتاح الدورة الـ 50 لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية “كاريكوم”

المملكة العربية السعودية تقدم 1,3 مليار ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام ويشهد توقيع اتفاقيات بقرابة 60 مليون ريال.

الشركة السعودية للكهرباء تطلق هويتها المؤسسية الجديدة وتعلن تحولها إلى “السعودية للطاقة”.

إعلان القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية والبالغة (2,320,000,000) ريال سعودي.

10رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر، استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي وآليات تعزيزها، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام.

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

11 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن مؤكدًا تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولهم الشقيقة تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.

المملكة تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة، و أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- إدانة المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة، مؤكدًا اتخاذ المملكة جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، ودعمها الكامل للدول الشقيقة لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة، وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة ودعم باكستان ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة، وأعرب الرئيس المصري عن تضامن بلاده مع المملكة ودعمها ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية السيد نواف سلام، بحثا خلاله التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة، وعبر رئيس الوزراء اللبناني عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة ووقوف لبنان حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بحثا خلاله مستجدات الأحداث في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة، وقد عبر ملك المغرب عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة، ووقوف المغرب حكومةً وشعبًا إلى جانب المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

12رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فخامته عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات الصاروخية السافرة التي تعرضت لها المملكة، التي تصدت لها دفاعات المملكة الجوية، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. بحثا خلاله التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة، وقد عبر فخامته عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة ووقوف لبنان حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأكد الرئيس السوري دعم بلاده وتضامنها مع المملكة، مشددًا على رفض سوريا لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، عبر فخامته عن إدانة تركيا للعدوان الإيراني الذي استهدف المملكة، ورفض بلاده لكل ما يمس سيادة المملكة واستقرارها، كما أكد دعمه لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها ومواطنيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني عن استنكاره للعدوان الإيراني السافر على أراضي المملكة وعن تضامن السودان ووقوفها إلى جانب المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة.، وأعرب الرئيس الجزائري عن تضامن بلاده مع المملكة ودعمها ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تقوم بتعديل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية.

13 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بحثا خلاله التطورات في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأعرب دولة رئيس وزراء الهند خلال الاتصال عن رفض الهند لما تعرضت له المملكة من هجمات إيرانية سافرة، مؤكدًا تضامنه مع المملكة وإدانته لما يهدد سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأكد فخامته تضامن الاتحاد السويسري مع المملكة ودعم بلاده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للدفاع عن سيادتها واستقرار أمنها.

المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول العربية تُدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

“مجموعة روشن” توقع اتفاقيات إستراتيجية مع مطورين محليين لبيع وتطوير أراضٍ في مجتمع وارفة باستثمارات تتجاوز 1.4 مليار ريال.

14 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيسة جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وزارة الخارجية تعرب عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية.

شركة تطوير المربع الجديد توقّع اتفاقية إستراتيجية مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لتعزيز حلول التنقل المستدام والبنية التحتية للشحن الكهربائي.

15 رمضان 1447 هـ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يستقبل في مكتبه بقصر الحكم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى المملكة.

صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

16 رمضان 1447 هـ

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بدء عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في الرياض.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس قاسم جورمارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان، أكد خلاله تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، ودعم كازاخستان لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، استعراضا خلاله تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة، وعبر فخامته عن التضامن مع المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده ومساندتها لما تتخذه من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأكد فخامته خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة تجاه ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشددًا على رفض تشاد لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.

صدور بيان عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن الهجمات الإيرانية على دول المجلس.

17 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، أكد فخامته خلاله تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة، وعبر فخامته عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.

نجاح فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة و رملا” بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 12 ساعة.

18 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر سمو ولي العهد -حفظه الله- في بداية الاتصال عن إدانة المملكة للهجمات العدائية الإيرانية التي استهدفت الجمهورية التركية، ووقوف المملكة إلى جانب تركيا في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، كما جرى خلال الاتصال بحث انعكاس التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي، وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس نيكوس کريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على رفض أي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونيابة عنه -حفظه الله- كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خلال حفل التكريم السنوي الرابع.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي في الرياض، معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وبحثا خلال اللقاء الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، وتمنى الجانبان بأن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل، والابتعاد عن الحسابات الخاطئة.

رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وأعرب رئيس الوزراء الإسباني خلال الاتصال عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا رفض إسبانيا لما يهدد أمن وسيادة المملكة، كما أكد رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده الكامل ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة المملكة وسلامة أراضيها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، وأعرب فخامته خلاله عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده ووقوفها مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها، كما جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين.

20 رمضان 1447 هـ

وزارة الخارجية تجدد إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال، وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان.

وزارة الخارجية تعرب عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومتي وشعبي دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم لواجباتهم الوطنية، وتؤكد الوزارة تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، تشيد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية في الحفاظ على أمن البلاد والعباد، وردّ عُدوان المعتدين.

21 رمضان 1447 هـ

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي في المملكة.

“أرامكو السعودية” تعلن النتائج المالية للربع الرابع عام 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة.

22 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، استعراضا خلاله تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وقد أكد الرئيس الإندونيسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، التي من شأنها تقويض أمنها واستقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال ضرورة وقف الهجمات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.

مدن المملكة العربية السعودية تحتفي بيوم العلم.

23 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان رئيس جمهورية موريشيوس بذكرى استقلال بلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في جدة، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، ويستعرضا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي الدول الخليجية والأردن.

24 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُعزّيان جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، كما جرى التأكيد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي

25 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعزي في اتصال هاتفي جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-.

وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

26 رمضان 1447 هـ

صدور بيان مشترك عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بشأن الهجمات الإيرانية على دول المجلس.

27 رمضان 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالًا هاتفيًا، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار فيها، كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأن دول المجلس ستستمر في بذل كافة جهودها للدفاع عن أراضيها وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، استعراضا خلاله التطورات الراهنة وبحث التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وقد أكد فخامة الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة العربية السعودية لجمهورية إثيوبيا جرّاء الفيضانات والانهيارات في عددٍ من المناطق التي تسببت في وفاة وفقدان وإصابة عدد من الأشخاص.

29 رمضان 1447 هـ

المملكة تستضيف في الرياض اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الهدنة المؤقتة بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

30 رمضان 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين في سائر البلدان بمناسبة حلول عيد الفطر.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية يعقدون اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا بمدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يعقد في العاصمة الرياض، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية كل من جمهورية باكستان، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد الإيراني في المنطقة، وأهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يوقعان في الرياض، اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

مطار الملك خالد الدولي يحقق إنجازات عالمية، بتتويجه بجائزة “أفضل مطار تطورًا في العالم” من بين أكثر من 560 مطارًا حول العالم، وجائزة أفضل مطار في العالم ضمن فئة 30–40 مليون مسافر، إلى جانب تحقيقه المرتبة 14 في قائمة أفضل المطارات في العالم، وحصوله على المركز الثاني في فئة أفضل طاقم بشري في المطارات على مستوى الشرق الأوسط.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يحصد جائزة أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026، ويحقق مراكز متقدمة عالميًا، ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية.

أحداث شهر شوال 1447 هـ

1 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

2 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تشعر الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال (24) ساعة.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات للاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

أكواريبيا مدينة القدية تفتح أبوابها لمرحلة التشغيل التجريبي لاستكشاف أكبر متنزه مائي في الشرق الأوسط.

3شوال 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي شهداء الواجب ولحكومتي وشعبي دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة، إثر حادث سقوط طائرة مروحية جراء تعرضها لعطل فني أثناء تأديتها لعمل روتيني في المياه الإقليمية القطرية، والذي أودى بحياة طاقم الطائرة المروحية من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية.

المملكة العربية السعودية تُشارك في اليوم العالمي للمياه 2026.

4 شوال 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني؛ مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية – رحمهم الله -.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

المملكة العربية السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ 22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م، الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة غالوب الدولية من بين 147 دولة.

5 شوال 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا الحالة الجوية (منخفض المسرّات) الذي تعرضت له بلاده.

6 شوال 1447هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يصل إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي يعقد في منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، على حقوق الإنسان.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، تجدد إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواءً كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

المنتخب السعودي البارالمبي للدراجات يحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم لدراجات الطريق 2026، في مملكة تايلاند، بحصده ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتين)، في أول إنجاز من نوعه في تاريخ اللعبة على مستوى المشاركات العالمية.

7 شوال 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك في جلسة (إصلاح الحوكمة العالمية) ضمن أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع.

معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان يشارك في النسخة الرابعة من قمة “الأولوية” التي تُعقد ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الخطوط الحديدية السعودية “سار” تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة.

هيئة السوق المالية تسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا وإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحصل على ثالث أفضل مطار في العالم ضمن فئة المطارات التي تخدم بين 50 إلى 60 مليون مسافر سنويًا، وعلى المركز الخامس بصفته أكثر مطار تطورًا في العالم والمركز 27 بشكل عام ضمن قائمة أفضل 100 مطار، متقدمًا 17 مركزًا مقارنة بالعام الماضي وفق تصنيف سكاي تراكس لعام 2026.

أماني الجبلي تفوز بالميدالية الفضية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط.

8 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في جدة، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية.

المملكة العربية السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

9 شوال

المملكة تحتفي بيوم مبادرة السعودية الخضراء.

10 شوال 1447هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد.

11 شوال 1447هـ

المملكة العربية السعودية تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية، ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت الشقيقة، وأدت إلى إصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة الكويتية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لدولة السيد باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء نيبال.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يشارك -عبر الاتصال المرئي-، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وروسيا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

لقاء ثلاثي في محافظة جدة يجمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة.

“البحر الأحمر الدولية” تنال شهادة “إيرث تشيك” العالمية للاستدامة.

12 شوال 1447هـ

استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور زهير يوسف الهليس يُتوّج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026 من الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” يُعلن إنشاء مُدن ومشاتل ومصنعٍ للورد لتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية في جازان.

13 شوال 1447هـ

صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي في الرياض، معالي وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.

حائل تعزز حضورها العالمي في المدن الذكية بحلولها في المرتبة 33 دوليًا.

هيئة تطوير حائل تحصد 9 جوائز عالمية ضمن مسابقة “Muse Photography Awards”، وذلك نظير تميز أعمالها البصرية التي عكست المقومات الجمالية والثقافية التي تزخر بها منطقة حائل.

انطلاق أعمال النسخة الخامسة من معرض “بيلدكس مكة 2026” المتخصص في البناء والعقار والفندقة.

14 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يدينون بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

15 شوال 1447هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمره الكريم، بترقية وتعيين (218) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، دولة رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا السيدة جورجيا ميلوني.

16 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

المملكة تسجل إنجازًا تاريخيًّا بإطلاق القمر الصناعي “شمس” ضمن مهمة “أرتميس 2” التاريخية.

17 شوال 1447هـ

المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية.

“اكتشف عسير” ضمن أفضل 10 مواقع لعشّاق الطعام لعام 2026.

الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026.

18 شوال 1447هـ

تدشين النسخة الأولى من “هاكاثون السكري” ضمن المؤتمر الدولي للغدد الصماء والسكري بالباحة.

19 شوال 1447هـ

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض.

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة.

كروز السعودية تحصل على صفة “شريك”Travelife ” شهادة عالمية معترف بها في مجال الاستدامة للهيئات والجهات العاملة في القطاع السياحي “.

القادسية يتوج بكأس المركز الأول في بطولة المملكة المفتوحة للجودو بـ 19 ميدالية.

20 شوال 1447هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كرّمت حرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الثامنة.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصلية الكويت في مدينة البصرة العراقية.

21 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني.

أجفند” يوقّع شراكة إستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تهدف الاتفاقيات إلى تجديد الدعم لتقارير التنمية البشرية العربية.

الـ”فيفا” يختار طاقم تحكيم سعوديًّا في كأس العالم 2026.

“صندوق الأزياء” يكشف عن هويته الجديدة باسم “ZYA” بوصفه أول صندوق استثماري متخصص في القطاع بالمملكة.

23 شوال 1447هـ

وزارة الدفاع تعلن عن وصول قوة عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات الآثمة التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية بدولة الكويت من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها.

24 شوال 1447هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة.

معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م.

معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد السيف، يدشن في الرياض، المقر الإقليمي لشركة لينوفو لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها مركزًا إقليميًا للشركات العالمية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزارة الطاقة: تعافي مرافق الطاقة وخط شرق – غرب المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية بما يعزز موثوقية الإمدادات.

الشركة السعودية للقهوة تبدأ فصلًا جديدًا في البُن السعودي باستلام مركز تطوير البُن من أرامكو السعودية.

25 شوال 1447هـ

وضع حجر الأساس لمشاريع محطات توليد الكهرباء في حضرموت، بتعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية.

وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية.

المعهد الملكي للفنون التقليدية “وِرث” يحقق جائزة الفائز الذهبي في MUSE .Creative Awards 2026

26 شوال 1447هـ

المملكة الأولى عالميًا في الأمن والخصوصية والتشفير في الذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر ستانفورد 2026.

المملكة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا.

“السعودية للطاقة” و”كراكن تكنولوجيز” تعلنان شراكة إستراتيجية وخططًا لتأسيس شركة مقرها الرياض لتسريع التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والمرافق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جامعة شقراء تحصد جائزتين دوليتين في إكسبو ماليزيا للتكنولوجيا 2026م.

27 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، رئيس المجلس الأوروبي السيد أنطونيو كوستا.

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية الصندوق 2026 – 2030.

صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال والموافقة على نظام التنفيذ.

28 شوال 1447هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، المملكة تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة لدى البنك المركز الباكستاني بقيمة خمسة مليارات دولار، والإعلان عن تقديم وديعة إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار؛ بهدف دعم اقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار في لبنان وتُثمن الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يرعى حفل اعتماد حائل “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية ويتسلم شهادة الاعتماد.

29 شوال 1447هـ

الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تحصد جوائز إديسون للعام السادس على التوالي.

أحداث شهر ذو القعدة 1447

01 ذو القعدة 1447 هـ

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”.

2 ذو القعدة 1447 هـ

مؤسسة بينالي الدرعية تنال ميدالية فئة المتاحف والمؤسسات في جوائز آرت بازل 2026، تتويجًا لدورها في دعم تطور الفن في المنطقة، وإبراز الفنون المعاصرة والفنون الإسلامية.

3 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان السيد عبدالفتاح البرهان، ويستعرضان مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها، والتأكيد على ضمان أمن واستقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، يرعى حفل تخرج طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1447هـ.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة الـ (84) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

الصادرات السعودية غير النفطية في المملكة تسجّل أداءً تاريخيًا في 2025م بلغ 624 مليار ريال مقارنة بـ543 مليار ريال في 2024م، محققة نموًا سنويًا قدره 15%.

“بوليفارد فلاورز” تستقبل الزوار بأكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم.

4 ذو القعدة 1447 هـ

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على إقامة مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا، بجمهورية السنغال بمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة أفريقية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحثهما مجمل المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.

5 ذو القعدة 1447 هـ

مبادرة ويف التي أطلقتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، تعلن فوز منصة البيانات التابعة لها أوشن سنترال بجائزة ويبي السنوية المعنية بتكريم أفضل المحتوى والمشاريع الرقمية.

المملكة العربية السعودية تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد مندليف الدولي للكيمياء 2026 بروسيا.

6 ذو القعدة 1447 هـ

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني “كليا وموريس آن” بالرياض

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.

ويستعرضان أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحثهما عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يشهد توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 تحت شعار “من الابتكار إلى الأثر”.

هيئة التراث تُسجّل (1414) موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار.

‏الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول.

7 ذو القعدة 1447 هـ

وزارة الاستثمار توقع اتفاقية مشروع (أميرال) لتعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية في المملكة بين وزارة الاستثمار وشركة ساتورب.

8 ذو القعدة 1447 هـ

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصول التوأم الملتصق المغربي “سجى وضحى” عبدالعالي منير، إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في محافظة جدة، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحثهما مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

وزارة الخارجية: المملكة العربية تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

الفريق الطبي والجراحي يستكمل عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني “كليا وموريس آن” بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 18 ساعة ونصف.

المملكة العربية السعودية تحقق نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور السعودية بنحو ملياري ريال وتُعزّز سيطرتها على أسواق التمور العالمية.

نادي الأهلي السعودي يتوّج بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، عقب تغلّبه في النهائي على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

9 ذو القعدة 1447 هـ

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في عددٍ من المدن بجمهورية مالي.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلًا حضره الرئيس الأمريكي.

المملكة العربية السعودية تنضم إلى اتفاقية “بيجين 2010” التي تُعنى بقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

المملكة العربية السعودية تحقق 4 جوائز دولية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2026 في إستونيا.

10 ذو القعدة 1447 هـ

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة.

جولف السعودية تعلن افتتاح “فايف آيرون جولف” في الرياض.

11 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركون في القمة الخليجية التشاورية.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في محافظة جدة.

12 ذو القعدة 1447 هـ

أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يدشّن مشاريع تنموية واستثمارية تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

13 ذو القعدة 1447 هـ

مستشفى الملك فيصل التخصصي يصنف العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي.

14 ذو القعدة 1447 هـ

سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، يرعى حفل تخريج الدفعة الـ (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية.

تدشين جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026 بالرباط.

15 ذو القعدة 1447 هـ

وزارة البيئة والمياه والزراعة “البيئة” تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا بحصدها ذهبية وفضيتين في حفل توزيع جوائز “ستيفي” العالمية للابتكار.

المملكة تحقق المركز الثاني عالميًا في جاذبية أسواق مراكز البيانات.

16 ذو القعدة 1447 هـ

مجموعة “أوبك بلس”، تعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية، عند مستويات إنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية.

17 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكد سموه وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرعى حفل تخريج (1662) طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية.

“الصحة القابضة” تمنح أكثر من ملياري ريال مكافآت انتقال لمنسوبيها من موظفي الخدمة المدنية.

18 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يرعى حفل تخريج الدفعة العشرين من طلاب وطالبات جامعة الباحة.

“مدن” تستقطب 18 مليار ريال استثمارات محلية و12 مليار ريال أجنبية جديدة في عام 2025.

42 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة العربية السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن ارتفاعًا قياسيًا في طلبات براءات الاختراع المقدمة من الأفراد بنسبة 102%.

وكالة الفضاء السعودية وأرامكو الرقمية توقّعان شراكة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية في مبادرة “ساري 2”.

19 ذو القعدة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، يُعزّيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح.

أرامكو السعودية تتعاون مع شركة “solutions by stc” لتطوير بنية تحتية متقدمة للحواسيب العملاقة.

20 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عيّاف نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (23) من طلبة كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي.

المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.

مطارات الرياض تحصد أربع جوائز عالمية ضمن The 2026 Stevie Awards .

المملكة العربية السعودية تتوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2026.

21 ذو القعدة 1447 هـ

نجاح عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني “نانسي ونايس” بعد 16 ساعة ونصف.

منتخب جامعة الأميرة نورة يُحقق المركز الأول في بطولة الرياضات الإلكترونية.

22 ذو القعدة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتا تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد يبعثان برقيتا تهنئة، لفخامة السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، يشارك في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيسة لورا فيرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، في العاصمة سان خوسيه.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لدولة الأستاذ علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية العراق.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، يبعث برقية تهنئة، لدولة السيد بيتر ماجيار رئيس وزراء المجر، بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في المجر، وتشكيل الحكومة المجرية الجديدة ونيلها ثقة الجمعية الوطنية وأدائها اليمين الدستورية.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية كريمة منه -أيَّده الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظه الله-، يتوج فريق الهلال بكأس الملك للموسم الرياضي 2025 – 2026

وزارة الخارجية تعرب عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس أمنها الوطني.

انتخاب المملكة العربية السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية (CSTD).

23 ذو القعدة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ46.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت.

24 ذو القعدة 1447 هـ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يرأس وفد المملكة المُشارك في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر بأذربيجان.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية.

دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ.

25 ذو القعدة 1447 هـ

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس أوغندا.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير تبوك، يشهد حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب جامعة تبوك.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور حرمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، جامعة الباحة تحتفي بتخريج (1999) طالبة من الدفعة العشرين في مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا.

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يشكل مجلس إدارة جديدًا بمشاركة رؤساء شركات عالمية كبرى.

أمانة حائل تحصد 7 جوائز عالمية في ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026.

26 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالًا هاتفيًا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويبحثا خلاله مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ويستعرضا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يلتقي في العاصمة الإسبانية مدريد، معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، ويوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الإسباني.

وزارة البلديات والإسكان: اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”. ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة.

27 ذو القعدة 1447 هـ

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يلتقي في مدينة أثينا، معالي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس، ويستعرضان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويبحثان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام فيها، ويوقعان اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية ترحب بالاتفاق الذي وُقّع في العاصمة الأردنية عمّان لتبادل المحتجزين في اليمن.

قيادة القوات المشتركة للتحالف: توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا من جميع الأطراف اليمنية من بينهم 7 سعوديين.

التقنية السعودية تسجل أول استثمار في المنطقة من عملاق الاستثمار الجريء العالمي A16Z بقيمة 25 مليون دولار.

صندوق الاستثمارات العامة داعم رسمي لبطولة كأس العالم. FIFA 2026™

28 ذو القعدة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026 وتتوج بالمركز الأول عالميًا في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية.

طلبة المملكة العربية السعودية يحصدون 12 جائزة خاصة في “آيسف 2026”.

29 ذو القعدة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تحافظ على موقعها في المركز الثاني عالميًا بعد أمريكا في معرض آيسف للعام الثالث على التوالي.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تقدّم 18 جائزة خاصة لمشاريع دولية في “آيسف 2026”

تعليم جازان يحصد المركز الرابع عالميًا و3 جوائز خاصة في آيسف 2026.

30 ذو القعدة 1447 هـ

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، يشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى.

طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ(4) جوائز كبرى وخاصة في “آيسف 2026”

أحداث شهر ذو الحجة 1447 هـ

01 ذو الحجة 1447 هـ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، يرأس معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وفد المملكة العربية السعودية المُشارك في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر بجمهورية أذربيجان.

معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية المالديف.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 70 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز يدشّن أكاديمية “سافي” للألعاب الإلكترونية بجامعة الفيصل.

أرامكو السعودية و”باسكال” تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة.

المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2026.

شركة القدية للاستثمار و”جوجل كلاود” تتعاونان لتشغيل إحدى أضخم المدن الترفيهية في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حاضنة غرفة الشرقية تحقق المركز الثالث عالميًا في جائزة “Global Startup Awards”.

02 ذو الحجة 1447 هـ

صدور موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

03 ذو الحجة 1447 هـ

كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس بمشاركة 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة.

05 ذو الحجة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة والخمسين من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

فريق النصر يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف.

المنتخب السعودي لكرة المناورة يحقق الميدالية الفضية في بطولة كأس آسيا، التي اختتمت في ماليزيا.

المملكة العربية السعودية تحقق 6 ميداليات دولية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح 2026 بروسيا.

06 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، يُعزيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح.

وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تؤكّد التصنيف الائتماني للمملكة عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

أكاديمية الطاقة والمياه تحصد 26 ميدالية وجائزة في معرض ITEX 2026 الدولي بماليزيا.

7 ذو الحجة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه- يشارك في اتصالٍ جماعي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية المشير عاصم منير، وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية، والإعراب عن بالغ التقدير لقيادة فخامة الرئيس ترمب وحرصه على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتنويه بجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر، في سبيل التوصل لاتفاق ينهي التصعيد ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول العربية والإسلامية يدينون الأفعال المروّعة والمهينة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة.

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن ويحافظ على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل.

المملكة العربية السعودية تحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 بكوريا.

08 ذو الحجة 1447 هـ

صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

أرامكو السعودية و”بتروناس” تعلنان عن نقل الملكية الكاملة لمشروع بريفكيم إلى “بتروناس”.

الطيران المدني” يصدر أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار في المشاعر المقدسة.

بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى الولايات المتحدة لبدء مرحلة الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.

09 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ (1,707,301) حاجٍّ وحاجَّة.

10 ذو الحجة 1447 هـ

المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة.

11 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقيم في الديوان الملكي بقصر منى، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام يتقدمهم فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا وفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، ونائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي ونائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، ودولة رئيس الوزراء الموريتاني السيد المختار أجاي، ودولة رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يعزيان حكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق في وفاة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- يعزيان فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافظة تشينيوان.

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت.

المملكة العربية السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

12 ذو الحجة 1447 هـ

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، يُسلم كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في الديوان الملكي بقصر منى، فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، يعلن نجاح موسم حج عام 1447هـ، ويؤكد أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يلتقي بمقر الوزارة في مكة المكرمة، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج.

13 ذو الحجة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.

وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، مؤكدةً أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم، رغم ما شهده العالم من تحديات وبائية متزامنة ومستجدات صحية دولية استدعت أعلى مستويات الرصد والتأهب والجاهزية.

الخطوط الحديدية السعودية “سار” تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ.

الجامعة السعودية الإلكترونية تُوقِّع شراكة إستراتيجية مع جامعة جورج ميسون الأمريكية.

14 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية (327) عضوًا في النيابة العامة.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتلقى اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان مجالات التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية، كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جامعة هارفارد الامريكية تشهد تخريج 70 سعوديًا وسعودية من جامعات النخبة والتميز بحضور الملحق الثقافي في سفارة المملكة.

15 ذو الحجة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية.

16 ذو الحجة 1447 هـ

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تبدأ تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن).

المنتخب السعودي للجوجيتسو يحصد 5 ميداليات “ذهبيتين و3 برونزيات” في منافسات في بطولة العالم للاتحاد الدولي للجوجيتسو IBJJF 2026، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

17 ذو الحجة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت.

18 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالًا هاتفيًا، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ويؤكد خلاله إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين الشقيقة، ويؤكد -حفظه الله- وقوف المملكة التام وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

المملكة العربية السعودية تُشارك بوصفها ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

الهيئة العامة للنقل ترعى تدشين أول شاحنة نقل تعمل بوقود الهيدروجين مزوّدة بتقنيات القيادة الذاتية.

طلاب “الهيئة الملكية بينبع” يحصدون 6 ميداليات في أولمبياد “نسمو 2026”.

19 ذو الحجة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع “اليونيفيل” في لبنان.

“طيران الرياض” يعلن وصول أول طائرتين في أسطوله الجديد من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى مطار الملك خالد الدولي مخصصتين للرحلات التجارية.

20 ذو الحجة 1447 هـ

المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية.

21 ذو الحجة 1447 هـ

الدول السبع الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس “، المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تقوم بتعديل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية.

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يدشّن 9 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 473 مليون ريال.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة.

هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية.

22 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيًا بوزارة العدل.

وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح.

المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية توقّعان 13 اتفاقية إستراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي باستثمارات تبلغ 4.8 مليارات ريال.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية يُدشّن 6 مشروعات للطرق بـ 406 ملايين ريال ويشهد توقيع اتفاقيات للنقل تتجاوز 3 مليارات ريال.

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين.

أمانة منطقة الرياض تحصد جائزتين ذهبيتين في مسابقة “Contact Center World” الدولية.

المنتخب السعودي للسهام يحصد ثلاث ميداليات في بطولة كأس كونكويست في إسطنبول.

23 ذو الحجة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة يدشّن أكاديمية طويق التقنية ومشروعات تعليمية تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال.

24 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه- يوجّه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية.

وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كلٍ من البحرين والكويت والأردن.

المملكة العربية السعودية تفوز بمنصب رفيع في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى بـ”كابسارك” في برنامج ماجستير السياسات العامة.

“طيران الرياض” يسيّر رحلته الافتتاحية على متن أسطوله الحديث من طراز “بوينج 787-9 دريملاينر” إلى مطار لندن هيثرو.

25 ذو الحجة 1447 هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يبعث برسالة شكر للرئيس الفرنسي على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في اجتماع وغداء عمل قمة مجموعة السبع وتضمنت الرسالة اعتذار سموه عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك.

الأمم المتحدة ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث تختار الرياض مقرًّا لأول مكتب للمعهد يُعنى بالأمن السيبراني.

المملكة العربية السعودية ترأس الاجتماع الـ39 للمبادرة الدولية للشعب المرجانية واعتماد خمس توصيات لتعزيز حضورها عالميًا.

وزارة الرياضة تعلن بدء سريان نظام الرياضة.

26 ذو الحجة 1447 هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، يرعى حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين الـ37 بكلية الملك خالد العسكرية.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يرعى حفل تخريج الدفعة الحادية والعشرين من طلاب جامعة الجوف، في المدينة الجامعية بسكاكا.

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يزور الصين لبحث التعاون في الإسكان والبنية التحتية.. ويفتتح أعمال منتدى المقاولين السعوديين والصينيين.

تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو (3,900,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

28 ذو الحجة 1447هـ

معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يرعى توقيع 6 اتفاقيات ويشهد ترسية مشاريع سكنية بقيمة 1.9 مليار ريال خلال زيارته للصين.

29 ذو الحجة 1447هـ

وزارة الخارجية تعلن عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية.