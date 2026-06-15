الفصائل الفلسطينية تسلم الرد الموحد على «خطة غزة»

البلاد (القاهرة)

أعلنت حركة حماس تسليم الفصائل الفلسطينية ردها الموحد على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة المطروحة بشأن قطاع غزة، وذلك عقب مشاورات مكثفة ولقاءات متواصلة مع الوسطاء في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي الأحد، أن الرد سُلّم أمس السبت بعد سلسلة اجتماعات شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية إلى جانب وسطاء من مصر وقطر وتركيا، وأسفرت عن التوصل إلى موقف فلسطيني موحد تجاه المقترحات المتعلقة بمستقبل القطاع، وآليات تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق.

وأكدت حماس أن الفصائل تعاملت مع خارطة الطريق بإيجابية ومسؤولية، مشددة على ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بكامل بنودها، ولاسيما ما يتعلق بالترتيبات الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما شددت الفصائل، وفق البيان، على أهمية الالتزام بما ورد في خارطة الطريق بشأن دخول اللجنة الإدارية إلى القطاع، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والبدء في مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

وأشارت الحركة إلى أن وفدها سيواصل لقاءاته في القاهرة خلال الأيام المقبلة مع الوسطاء وممثلي الفصائل الفلسطينية لمتابعة المباحثات المرتبطة بتنفيذ التفاهمات، ومعالجة القضايا العالقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو الجهات الراعية للمبادرة بشأن الرد الفلسطيني، فيما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، والدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار والإدارة المدنية للقطاع.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه عدة ملفات موضع نقاش، من بينها مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي داخل غزة، إذ نص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ”الخط الأصفر” الذي أبقى إسرائيل مسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو الماضي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية؛ ليصل إلى نحو 70% من مساحة غزة.