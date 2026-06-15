 العيسى يدشّن الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان ويطلق مشروع اللغة العربية للحفّاظ في المنطقة

البلاد (مكة المكرمة)
دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الماليزية “كوالالمبور”، الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان، بحضور نائب رئيس وزراء ماليزيا، الدكتور داتو سري أحمد زاهد حميدي، وسماحة مفتي ماليزيا، الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، ووزير الشؤون الدينية الماليزي، السيناتور الدكتور داتو ذو الكفل حسن، من الجانب المستضيف.
واشتمل اللقاء على مشاركة ثرية من عموم مفتي دول آسيان وكبار علمائها.
واشتمل اللقاء على مشاركة ثرية من عموم مفتي دول آسيان وكبار علمائها.
وفي سياق منجزات المجلس لهذا العام، فقد أطلق مشروع اللغة العربية للحفاظ في منطقة “آسيان”، مع تكريم الدفعة الثانية من نخبة الحفّاظ في المنطقة، الذين صدق على إجازاتهم بالسند النبوي الشريف عبر المقرأة التقنية العالمية برابطة العالم الإسلامي.