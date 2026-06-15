 “التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية” ترحبان بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

كما رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمهيدًا لتوقيعها رسميًّا في 19 يونيو الجاري، بهدف التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

وأكد أبو الغيط في بيان اليوم تطلعه إلى أن يشكل هذا التطور خطوة مهمة لوضع حد للاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على الأراضي العربية، وتهيئة الظروف لبدء مسار ينهي الحرب، ويحقق استقرارًا مستدامًا في المنطقة، محذرًا من مساعي إسرائيل المستمرة لتخريب الاتفاق والاستمرار في حالة الحرب الدائمة، ومثمنًا الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأطراف العربية والإقليمية والدولية للوصول إليه.

ودعا الأمين العام الأطراف المعنية إلى التعامل مع المرحلة المقبلة من المفاوضات بروح إيجابية والعمل على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مشددًا على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحترم سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها، ويراعي المطالب العربية المشروعة بشأن تحقيق

الأمن في المنطقة.