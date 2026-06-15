البرتغالي برونو لاجي يقترب من قيادة الدرعية

البلاد (جدة)

اقترب المدرب البرتغالي برونو لاجي من تولي القيادة الفنية لنادي الدرعية، في خطوة وُصفت بأنها تقترب من الحسم بعد مفاوضات متقدمة بين الطرفين خلال الأيام الماضية. ووفقًا لما أوردته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن المحادثات بين إدارة الدرعية والمدرب السابق لبنفيكا وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن التعاقد حال الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد. يأتي التحرك نحو التعاقد مع لاجي في إطار خطة إدارة الدرعية؛ لبناء مشروع تنافسي قوي مع دخوله التاريخي إلى «دوري روشن»، بعدما نجح في حجز مقعده للمرة الأولى عقب فوزه على العُلا في نهائي ملحق الصعود. ويُعد لاجي من الأسماء التدريبية المعروفة في الكرة الأوروبية، حيث سبق له قيادة بنفيكا وحقق معه لقب الدوري البرتغالي موسم 2018-2019، إلى جانب التتويج بكأس السوبر البرتغالية مرتين، وكأس الرابطة البرتغالية، ما يعكس خبرته في المنافسات المحلية والقارية. وكان المدرب البرتغالي قد ابتعد عن العمل منذ إقالته من بنفيكا في سبتمبر 2025، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام قره باغ الأذربيجاني. ورغم تلك النهاية، ما زال لاجي يحظى بسمعة جيدة في سوق التدريب الأوروبي، وهو ما دفع الدرعية للتحرك بقوة من أجل ضمه لقيادة مشروعه الطموح في أول ظهور له بدوري روشن، في خطوة تعكس حجم الرهان على خبراته لقيادة الفريق في تجربته الأولى بين الكبار.