الاتفاق الأمريكي الإيراني يهبط بالنفط والدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني، أن البلدين توصلا إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار أو 4.02 % إلى 83.82 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.93 دولار أو 4.63 % إلى 80.95 دولار للبرميل.
كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل عملات رئيسية أخرى، حيث تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، 0.31 % إلى 99.492، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو.
وارتفع اليورو 0.35 % في التعاملات الآسيوية إلى 1.1607 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.3448 دولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.50 % إلى 0.7075 دولار.
في السياق نفسه، ارتفع الذهب بأكثر من 1%، حيث صعد في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4297.42 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.
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