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الأمير سعود بن مشعل يستقبل رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، وعددًا من قيادات القطاع.
وتسلّم تقريرًا عن أبرز أعمال القطاع الغربي والمشاريع المنفذة لتعزيز كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي في القطاع الغربي والبالغة 37 مشروعًا؛ منها 24 للمياه و13 للصرف الصحي بتكلفة 1.41 مليار ريال.
واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الخطط الإستراتيجية ومؤشرات الأداء التشغيلية الرامية لرفع مستوى الخدمات المقدمة ونسب التغطية في أحياء المدن والمحافظات التابعة للقطاع بإجمالي 44,505 توصيلات منفذة، وبأطوال شبكات للخدمات المائية بلغت 17.890 كيلومترًا, يقابلها 10,110 كيلومترات للصرف الصحي، في حين بلغت كمية المياه الموزعة للعام الماضي 896 مليون متر مكعب في المدن والمحافظات التابعة للمنطقة.
كما استمع إلى إيجاز عن أبرز الأعمال المتعلقة بجودة المياه بإجمالي فحوصات منفذة بلغت 543.446 فحصًا مخبريًا في مكة وجدة والطائف.
وتخلل اللقاء الاطلاع على الأعمال والخدمات المائية والبيئية المنجزة خلال موسم حج 1447هـ، إذ وزعت الشركة 45 مليون متر مكعب، وعالجت ما يزيد عن 31 مليون متر مكعب من المياه.
واستعرض سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع المزمع تنفيذها في مدن ومحافظات المنطقة وأبرز الأعمال التشغيلية المستهدفة خلال العام الحالي 2026م.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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