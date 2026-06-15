الأسطورة ماجد عبدالله: مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026 امتداد لمسيرة بدأت في أمريكا 1994

واس (ميامي)
أكد قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق الكابتن ماجد عبدالله أن مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026 تمثل امتدادًا لمسيرة تاريخية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، مشيرًا إلى أن الجماهير السعودية كانت ولا تزال شريكًا رئيسًا في دعم المنتخب وصناعة حضوره المشرف في المحافل العالمية.
وقال ماجد عبدالله: بالتزامن مع مشاركته في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 – “بعد 32 عامًا من قيادتي للمنتخب السعودي في مونديال 1994، أشعر بالفخر وأنا أرى جيلًا جديدًا يحمل راية الوطن في أكبر حدث كروي في العالم”.
وأضاف أن ذكريات مونديال 1994 لا تزال حاضرة في الأذهان، مبينًا أن لاعبي الأخضر آنذاك دخلوا البطولة بثقة كبيرة، ولم يشعروا بالخوف رغم أنها كانت المشاركة الأولى للمملكة في كأس العالم، مؤكدًا أن الشجاعة وروح المجموعة كانتا من أبرز أسباب النجاح الذي حققه المنتخب السعودي في تلك النسخة.
وأشار إلى أن الجماهير السعودية ظلت عنصرًا مؤثرًا في مسيرة الأخضر، داعيًا إلى مواصلة دعم المنتخب خلال مشاركته الحالية في كأس العالم 2026، وقال: “الأخضر اعتاد على الحضور المشرف في المحافل العالمية، وثقتنا كبيرة في نجوم المنتخب لمواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير السعودية”.
يأتي حضور الكابتن ماجد عبدالله في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي تأكيدًا لمكانة الرموز الرياضية الوطنية في تحفيز الأجيال وتعزيز ارتباط الجماهير بالأخضر في المحافل العالمية.
وقال ماجد عبدالله: بالتزامن مع مشاركته في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 – “بعد 32 عامًا من قيادتي للمنتخب السعودي في مونديال 1994، أشعر بالفخر وأنا أرى جيلًا جديدًا يحمل راية الوطن في أكبر حدث كروي في العالم”.
وأضاف أن ذكريات مونديال 1994 لا تزال حاضرة في الأذهان، مبينًا أن لاعبي الأخضر آنذاك دخلوا البطولة بثقة كبيرة، ولم يشعروا بالخوف رغم أنها كانت المشاركة الأولى للمملكة في كأس العالم، مؤكدًا أن الشجاعة وروح المجموعة كانتا من أبرز أسباب النجاح الذي حققه المنتخب السعودي في تلك النسخة.
وأشار إلى أن الجماهير السعودية ظلت عنصرًا مؤثرًا في مسيرة الأخضر، داعيًا إلى مواصلة دعم المنتخب خلال مشاركته الحالية في كأس العالم 2026، وقال: “الأخضر اعتاد على الحضور المشرف في المحافل العالمية، وثقتنا كبيرة في نجوم المنتخب لمواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير السعودية”.
يأتي حضور الكابتن ماجد عبدالله في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي تأكيدًا لمكانة الرموز الرياضية الوطنية في تحفيز الأجيال وتعزيز ارتباط الجماهير بالأخضر في المحافل العالمية.