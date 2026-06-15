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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الأوروغواي
الرياضة

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الأوروغواي

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مبامي)

اختتم المنتخب الوطني الأحد تحضيراته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي في السادسة من مساء اليوم  الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (الواحدة من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، على ملعب ميامي، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026 FIFA.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ إذ بدأت بتمارين الإحماء، تلتها مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتمارين الكرات الثابتة.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 FIFA، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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