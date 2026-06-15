أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر عبدالله بن عبدالرحمن الماجد, وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025 – 2026.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر عبدالله بن عبدالرحمن الماجد, وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025 – 2026.
ورحّب سموه بالجميع، وهنأهم بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، منوهًا بما يحظى به القطاع الرياضي والأندية السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من النجاحات.
وحث منسوبي النادي على مواصلة العمل والاجتهاد، والمحافظة على المكتسبات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الأندية السعودية في مختلف المنافسات المحلية والقارية والدولية.
من جانبه ثمّن الماجد اهتمام سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته المستمرة للأندية الرياضية في المنطقة، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية يشكل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
وحث منسوبي النادي على مواصلة العمل والاجتهاد، والمحافظة على المكتسبات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الأندية السعودية في مختلف المنافسات المحلية والقارية والدولية.
من جانبه ثمّن الماجد اهتمام سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته المستمرة للأندية الرياضية في المنطقة، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية يشكل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.