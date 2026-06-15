الرياضة

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر عبدالله بن عبدالرحمن الماجد, وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025 – 2026.
ورحّب سموه بالجميع، وهنأهم بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، منوهًا بما يحظى به القطاع الرياضي والأندية السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من النجاحات.
وحث منسوبي النادي على مواصلة العمل والاجتهاد، والمحافظة على المكتسبات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الأندية السعودية في مختلف المنافسات المحلية والقارية والدولية.
من جانبه ثمّن الماجد اهتمام سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته المستمرة للأندية الرياضية في المنطقة، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية يشكل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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