هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توقّع مذكرة تعاون مع “البلد الأمين” لتعزيز الفرص الاستثمارية

البلاد(مكة المكرمة)
وقّعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية والتنموية في المنطقة.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد إطار عمل تكاملي يدعم تطوير المشاريع الاستثمارية المستدامة، بما يتواءم مع أهداف التنمية في المنطقة، ويسهم في إبراز المزايا التنافسية للمحافظات وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتشمل مجالات التعاون حصر وجمع الفرص الاستثمارية في المحافظات، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة لها، وتمكين الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتعاون في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة للاستثمار.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الطرفين لتعزيز التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، والمساهمة في توطين المشاريع وخلق فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويرفع جودة الحياة في محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد إطار عمل تكاملي يدعم تطوير المشاريع الاستثمارية المستدامة، بما يتواءم مع أهداف التنمية في المنطقة، ويسهم في إبراز المزايا التنافسية للمحافظات وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتشمل مجالات التعاون حصر وجمع الفرص الاستثمارية في المحافظات، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة لها، وتمكين الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتعاون في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة للاستثمار.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الطرفين لتعزيز التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، والمساهمة في توطين المشاريع وخلق فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويرفع جودة الحياة في محافظات منطقة مكة المكرمة.