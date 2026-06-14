مونديال 2026.. العنابي يقتنص تعادلاً قاتلاً أمام سويسرا

البلاد (جدة)
بدأ منتخب قطر مشواره في كأس العالم 2026 تعادل بطعم الفوز أمام سويسرا، السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سانتا كلارا بخليج سان فرانسيسكو.
سجل إمبولو من ركلة جزاء لسويسرا في الدقيقة 17، فيما أدرك خوخي بوعلام التعادل لقطر في الوقت بدل الضائع من المباراة. ويخوض “العنابي” مباراته الثانية الجمعة أمام كندا.
إمبولو يفتتح التسجيل لمنتخب سويسرا من علامة الجزاء في الدقيقة 16#قطر 0 × 1 #سويسرا#صحيفة_البلاد | #قطر_سويسرا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/IIJzcuJcNv
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 13, 2026
بوعلام خوخي يدرك التعادل للمنتخب القطري في الوقت القاتل#قطر 1 × 1 #سويسرا#صحيفة_البلاد | #قطر_سويسرا | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/OwK1xsRFA1
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 13, 2026