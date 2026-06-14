مونديال 2026.. العنابي يقتنص تعادلاً قاتلاً أمام سويسرا

أتيحت فرصتان لقطر في الشوط الأول في الدقيقة الثانية بعد تمريرة لأكرم عفيف لزميله ادميسلون جونيور والذي استغل خطأ في دفاع سويسرا لينفرد بالحارس كوبل لكنه تباطأ واُنتزعت منه الكرة. والثانية في في الدقيقة 43 عندما سدد اللاعب ذاته في رجل الحارس السويسري بعد أن تلقى تمريرة عرضية من اليمين.

لكن سويسرا كانت الطرف الأفضل إذ فرضت سيطرة واضحة وتامة على منافستها، فشنت هجمة تلو الأخرى على مر الدقائق، ليضطر أبو ندى إلى التدخل في كل مرة. وقد ردت على هجمة قطر الأولى بلقطة سريعة انتهت بتسديدة قوية للاعب الوسط زكريا تصدى لها الحارس محمود أبو ندى.

وأضيعت فرصة لفريق “الناتي” بعد تسديدة ندوي فوق المرمى بعد أن انطلق رودريغيز من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى ندوي. ومن نقطة ركلة الجزاء، سدد المهاجم الكرة بقدمه اليسرى نحو مرمى الخصم، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وما إن ابتعد عن مرمى “العنابي”، عاد الخطر من جديد حتى حصلت سويسرا على ركلة جزاء في الدقيقة 17 إثر خطأ لأبو ندى على لاعب الوسط فرويلر، فتولى مهاجم رين الفرنسي إمبولو تنفيذها وحولها لهدف التقدم. وفي الدقائق الموالية، أنقذ حارس نادي الريان فريقه من عدة فرص تهديفية أبرزها عن طريق إيمبولو وفارغاس

استمرت سيطرة سويسرا في الشوط الثاني وسعت “الناتي” لإيجاد الثغرة في دفاع “العنابي” لأجل تعميق الفارق وحسم المواجهة. واقترب القائد تشاكا من هز الشباك بتسديدة قوية عن 20 مترا مرت فوق العارضة.

وأمام ضعف أداء فريقه، قام مدرب قطر خولن لوبيتيغي بثلاثة تغييرات مع دخول كل من كريم بوضياف وأحمد علاء وأحمد فتحي في مكان عبد الرزاق وجابر والعلوي.

حاولت قطر أن تتخلص من الحصار، إلا أنها فشلت وأفلت من الهدف الثاني في الدقيقة 76 إثر لقطة ثنائية بدأت من البديل مانزانبي وانتهت عند رجل إمبولو أمام الحارس أبو ندى ليسدد قرب القائم الأيمن لحارس مرمى نادي الريان.

استمرت الأمور بسيطرة سويسرا، رغم أن أداء قطر تحسن في بضع الفترات، وفي الأخير سجل خوخي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.