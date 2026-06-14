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مونديال 2026.. اسكتلندا تتخطى هايتي بصعوبة وتتصدر” الثالثة”
الرياضة

مونديال 2026.. اسكتلندا تتخطى هايتي بصعوبة وتتصدر” الثالثة”

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1447 هـ      14 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تصدر منتخب اسكتلندا المجموعة الثالثة، بعد تغلبه بصعوبة على منتخب هايتي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم ‌2026؛ ليحقق

سجل جون مكجين ​هدف اسكتلندا في الدقيقة 28 عندما غيرت تسديدته اتجاهها مرتين قبل أن تستقر في شباك هايتي.

واستطاعت ⁠اسكتلندا، التي سددت ‌في ‌القائم عبر سكوت ​ماكتوميناي في وقت ‌سابق، التغلب على ‌سرعة لاعبي هايتي في بعض الأوقات، لكن الفريق الكاريبي، الذي يشارك في كأس ‌العالم للمرة الأولى منذ عام 1974، افتقر للدقة ⁠في ⁠إنهاء الهجمات.

وتلعب اسكتلندا في المباراة المقبلة أمام المغرب، الذي تعادل 1-1 مع البرازيل في وقت سابق اليوم، بينما تواجه هايتي منافستها البرازيل بطلة العالم ​خمس مرات، ​وتقام المباراتان يوم الجمعة المقبل 19 يونيو المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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