مونديال 2026.. اسكتلندا تتخطى هايتي بصعوبة وتتصدر” الثالثة”

البلاد (جدة)
سجل جون مكجين هدف اسكتلندا في الدقيقة 28 عندما غيرت تسديدته اتجاهها مرتين قبل أن تستقر في شباك هايتي.
وتلعب اسكتلندا في المباراة المقبلة أمام المغرب، الذي تعادل 1-1 مع البرازيل في وقت سابق اليوم، بينما تواجه هايتي منافستها البرازيل بطلة العالم خمس مرات، وتقام المباراتان يوم الجمعة المقبل 19 يونيو المقبل.
ملخص مباراة هايتي واسكتلندا | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/eI7dgTmlEL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026