مونديال 2026.. اسكتلندا تتخطى هايتي بصعوبة وتتصدر” الثالثة”

البلاد (جدة)

تصدر منتخب اسكتلندا المجموعة الثالثة، بعد تغلبه بصعوبة على منتخب هايتي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم ‌2026؛ ليحقق

سجل جون مكجين ​هدف اسكتلندا في الدقيقة 28 عندما غيرت تسديدته اتجاهها مرتين قبل أن تستقر في شباك هايتي.

واستطاعت ⁠اسكتلندا، التي سددت ‌في ‌القائم عبر سكوت ​ماكتوميناي في وقت ‌سابق، التغلب على ‌سرعة لاعبي هايتي في بعض الأوقات، لكن الفريق الكاريبي، الذي يشارك في كأس ‌العالم للمرة الأولى منذ عام 1974، افتقر للدقة ⁠في ⁠إنهاء الهجمات.