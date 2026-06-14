مونديال 2026.. ألمانيا تقسو على منتخب كوراساو بسباعية

البلاد (جدة)
فرض المنتخب الألماني سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر فيليكس نميشا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.
ورغم السيطرة الألمانية، تمكن منتخب كوراساو من إدراك التعادل في الدقيقة 21 عن طريق ليفانو كومينينسيا، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها شباك الحارس مانويل نوير، ليمنح فريقه دفعة معنوية مؤقتة.
استعاد المنتخب الألماني تفوقه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل نيكو شلوتربيك الهدف الثاني في الدقيقة 38 برأسية متقنة إثر ركلة ركنية.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، عزز كاي هافيرتز تقدم “المانشافت” بهدف ثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا 3-1.
مهرجان أهداف
لم ينتظر الألمان طويلًا بعد انطلاق الشوط الثاني، حيث أضاف جمال موسيالا الهدف الرابع في الدقيقة 47 مستفيدًا من تمريرة مميزة من جوشوا كيميش.
وواصل المنتخب الألماني تفوقه الهجومي، ليسجل ناثانيل براون الهدف الخامس في الدقيقة 68 بعد تمريرة من دينيز أونديف، قبل أن يختتم الأخير مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
وقبل صافرة النهاية، عاد كاي هافيرتز ليسجل هدفه الثاني في المباراة والسابع لمنتخب ألمانيا.
ألمانيا تتصدر الخامسة
بهذا الانتصار الكبير، حصد منتخب ألمانيا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة مؤقتًا، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين الإكوادور وساحل العاج.
في المقابل، بقي منتخب كوراساو دون رصيد من النقاط في المركز الأخير، بعدما تلقى خسارة ثقيلة في أول ظهور له خلال منافسات المجموعة.
فيليكس نميشا يسجل أول أهداف المنتخب الألماني في الدقيقة 5#ألمانيا 1 × 0 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/QunuHb4Dpb
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
ليفانو كومينينسيا يدرك التعادل لمنتخب كوراساو في الدقيقة 21#ألمانيا 1 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/TB4CLgu4jf
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
نيكو شلوتربيك يعيد التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 37#ألمانيا 2 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/DpFLmxmpEO
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
كاي هافيرتس من ركلة جزاء يسجل الهدف الثالث لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 45+4#ألمانيا 3 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/1T6unAN9xj
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
جمال موسيالا يسجل الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 46#ألمانيا 4 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/Dqdvp0dYSt
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
ناثانيل براون يضيف الهدف الخامس لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 67#ألمانيا 5 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/mKgjDqtj63
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
دينيز أونداف يسجل الهدف السادس لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 77#ألمانيا 6 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/3FuO1ddOSd
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026
كاي هافيرتس يسجل الهدف السابع في الدقيقة 88#ألمانيا 7 × 1 #كوراساو#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوراساو | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/pq063mxXpX
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 14, 2026