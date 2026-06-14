مونديال 2026.. ألمانيا تقسو على منتخب كوراساو بسباعية

البلاد (جدة)

أعلن منتخب ألمانيا عن نفسه بقوة في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب كوراساو بسباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

فرض المنتخب الألماني سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر فيليكس نميشا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورغم السيطرة الألمانية، تمكن منتخب كوراساو من إدراك التعادل في الدقيقة 21 عن طريق ليفانو كومينينسيا، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها شباك الحارس مانويل نوير، ليمنح فريقه دفعة معنوية مؤقتة.

استعاد المنتخب الألماني تفوقه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل نيكو شلوتربيك الهدف الثاني في الدقيقة 38 برأسية متقنة إثر ركلة ركنية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، عزز كاي هافيرتز تقدم “المانشافت” بهدف ثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا 3-1.

مهرجان أهداف

لم ينتظر الألمان طويلًا بعد انطلاق الشوط الثاني، حيث أضاف جمال موسيالا الهدف الرابع في الدقيقة 47 مستفيدًا من تمريرة مميزة من جوشوا كيميش.

وواصل المنتخب الألماني تفوقه الهجومي، ليسجل ناثانيل براون الهدف الخامس في الدقيقة 68 بعد تمريرة من دينيز أونديف، قبل أن يختتم الأخير مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل صافرة النهاية، عاد كاي هافيرتز ليسجل هدفه الثاني في المباراة والسابع لمنتخب ألمانيا.

ألمانيا تتصدر الخامسة

بهذا الانتصار الكبير، حصد منتخب ألمانيا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة مؤقتًا، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين الإكوادور وساحل العاج.

في المقابل، بقي منتخب كوراساو دون رصيد من النقاط في المركز الأخير، بعدما تلقى خسارة ثقيلة في أول ظهور له خلال منافسات المجموعة.