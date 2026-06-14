مونديال 2026.. أستراليا تتغلب على المنتخب التركي بثنائية

البلاد (جدة)
حقق منتخب أستراليا فوزًا مهمًا اليوم، الأحد، على حساب نظيره التركي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بالاس بي.سي” بمدينة فانكوفر بكندا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس العالم 2026.
سجل ثنائية أستراليا كل من نيستوري أرانكوندا، وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب الأسترالي 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بعد الولايات المتحدة المتصدر بنفس الرصيد، بفارق الأهداف، فيما يحتل كل من منتخبي تركيا وباراغواي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
⚽ المنتخب الأسترالي يفتتح التسجيل في شباك المنتخب التركي!
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026
⚽ المنتخب الأسترالي يضيف الهدف الثاني في شباك المنتخب التركي!
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026