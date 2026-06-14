الرياضة

مونديال 2026.. أستراليا تتغلب على المنتخب التركي بثنائية

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1447 هـ      14 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق منتخب أستراليا فوزًا مهمًا اليوم، الأحد، على حساب نظيره التركي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بالاس بي.سي” بمدينة فانكوفر بكندا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس العالم 2026.

سجل ثنائية أستراليا كل من نيستوري أرانكوندا، وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب الأسترالي 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بعد الولايات المتحدة المتصدر بنفس الرصيد، بفارق الأهداف، فيما يحتل كل من منتخبي تركيا وباراغواي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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