“كفاءة” يطلق حملة التكييف 2026 لترشيد استهلاك الطاقة

البلاد (جدة)

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) حملة التكييف 2026، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال موسم الصيف، وذلك عبر حزمة من الرسائل التوعوية التي تستهدف المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحملة تركز على تمكين أفراد المجتمع والأسر من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة عند اختيار أجهزة التكييف واستخدامها والعناية بها، من خلال محتوى توعوي مبسط يشرح أثر السلوكيات اليومية على استهلاك الطاقة، ويقدم إرشادات عملية تسهم في خفض الاستهلاك وتحقيق أعلى مستويات كفاءة استهلاك الطاقة.

تأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 6 أسابيع، ضمن جهود المركز الرامية إلى ترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية متعددة؛ تشمل أهمية اقتناء المكيفات ذات الكفاءة العالية، وضبط درجة الحرارة عند 24 درجة مئوية، والصيانة الدورية وغيرها من الرسائل التوعوية.