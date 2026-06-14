سوريا: توقيف متهم بعمليات تغييب قسري في درعا

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس (السبت)، توقيف شخص متهم بالضلوع في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء محافظة درعا جنوبي البلاد، خلال فترة ما قبل التغيير السياسي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن الداخلي، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على رأفت أنور العامودي، الذي يُعد من أبرز المطلوبين على خلفية عمله ضمن تشكيلات مرتبطة بميليشيا “اللجان الشعبية” في المحافظة.

وأوضحت الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري بحق مدنيين، بالتنسيق مع أجهزة أمنية في النظام السابق، مشيرة إلى أنه عمل ضمن شبكة مرتبطة بقيادات أمنية سابقة في فرع الأمن العسكري، وتحديداً مع مسؤولين سابقين في المحافظة.

وبحسب البيان، أظهرت المعطيات الأولية أن العامودي كان يتولى مهام تتعلق بتسليم مطلوبين إلى الأجهزة الأمنية، قبل ممارسة عمليات ابتزاز مالي بحق ذويهم، عبر وعود بالإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية.

كما أشارت الوزارة إلى وجود ارتباطات له مع فرع المخابرات الجوية، حيث يُشتبه في تورطه ضمن سلسلة تنسيق مع ضباط سابقين في عمليات الاعتقال والتسليم.

وأكدت الداخلية السورية أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين، على أن تتم إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.