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رصد مخالفات للأنظمة والتعليمات.. الحج: إيقاف 21 شركة عمرة لانخفاض مستوى الأداء

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1447 هـ      14 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
شددت وزارة الحج والعمرة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم.
وفي هذا السياق، أوقفت الوزارة الحج والعمرة 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها، وذلك بعد نتائج تقييم الأداء للموسم الماضي، التي أظهرت انخفاض مستوى الأداء لدى عددٍ من الشركات، ورصد مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لإطلاق موسم العمرة، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف شمل 15 شركة عمرة؛ بسبب انخفاض مستوى تقييم الأداء، وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، إضافة إلى 6 شركات أخرى ارتكبت مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين؛ الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الوزارة أن منظومة التقييم تعتمد على مؤشرات تشغيلية ورقابية تقيس جودة الخدمات المقدمة، ومدى التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التنظيمية؛ بما يسهم في تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجربة متميزة وآمنة للمعتمرين، وزوار المسجد النبوي الشريف.
وشددت وزارة الحج والعمرة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، وأنها لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر في جودة الخدمات، أو حقوق ضيوف الرحمن، مؤكدة أن التقييم المستمر لمقدمي الخدمة من شركات العمرة، يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتطوير القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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