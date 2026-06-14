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دونيس يتحدث للإعلام قبل مواجهة الأوروغواي
الرياضة

دونيس يتحدث للإعلام قبل مواجهة الأوروغواي

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1447 هـ      14 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (ميامي)

يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 3:45 من مساء اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بملعب ميامي، للحديث عن استعدادات “الأخضر” لمواجهة منتخب الأوروغواي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يتطرق دونيس خلال المؤتمر إلى جاهزية المنتخب السعودي وخططه للمواجهة المرتقبة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

الأخضر يواصل الاستعدادات

وعلى صعيد التحضيرات الميدانية، يواصل الأخضر تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لملاقاة منتخب الأوروغواي يوم غد الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر الثلاثاء بتوقيت المملكة).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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