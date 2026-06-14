خدمة تفاعلية لاستعراض اشتراطات محطات الوقود

البلاد(الرياض)

أطلقت وزارة الطاقة الخدمة التفاعلية لاستعراض اشتراطات محطات الوقود، والتي تُتيح استعراض المحطات ومراكز الخدمة المعتمدة للوقود، حيث تُعد إحدى التجارب الرقمية الحديثة لتعزيز الامتثال والارتقاء بمعايير السلامة والجودة.

وتُمكن الخدمة الجديدة المكاتب الهندسية وملاك ومشغلي محطات الوقود، من استعراض الاشتراطات بصورة تفاعلية واقعية، والتي تُساعد على فهم المتطلبات وتطبيقها، وعدم الاعتماد على المستندات والوثائق التي كانت مصدرًا للاشتراطات في السابق.

كما تستهدف تعزيز الامتثال للاشتراطات المعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة، ورفع مستويات السلامة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، حيث تعتمد على تجربة افتراضية تتُيح التجول داخل محطة وقود رقمية.

وتُظهر كذلك عدداً من الأمثلة للحالات غير الملتزمة بالاشتراطات المعتمدة، ومنها عدم الامتثال لمتطلبات التموينات، وأجهزة الخدمة المجانية، وغرفة المدير، والمسجد، ودورات المياه، وخدمات التشحيم وتغيير الزيت، والمطعم، بدعم من الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وتتولّى اللجنة الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الإشراف على قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة ورفع كفاءته، من خلال تطوير الاشتراطات والمعايير واعتماد آليات التأهيل، ومتابعة التزام المنشآت بها من خلال الحملات الرقابية، واقتراح ما يلزم لتحسين جودة الخدمات.