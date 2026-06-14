جامعة جدة تنظّم مبادرة «خفّف دمك» بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

البلاد (جدة)

تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق 14 يونيو، نظّمت جامعة جدة مبادرة «خفّف دمك» للتبرع بالدم، بإشراف وتنظيم كلية الطب، وذلك تعزيزًا لدورها في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية.

وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الطلاب ومنسوبي الجامعة للمشاركة في التبرع، بما يسهم في دعم المرضى والحالات الطارئة، وتلبية احتياجات بنك الدم المركزي من وحدات الدم اللازمة لإنقاذ الأرواح، خصوصًا من أبطال الوطن والمحتاجين للرعاية العاجلة.

وأكدت د. لجين خوجة، المشرفة على المبادرة، أن التبرع بالدم يحمل فوائد صحية متعددة للمتبرع، من بينها تنشيط الدورة الدموية، وتعزيز النشاط البدني، ودعم الصحة النفسية. وأضافت أن المبادرة تسهم كذلك في تعزيز ثقافة التطوع داخل المجتمع الجامعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني.