ثلاثي روشن يتألقون في لقاء البرازيل أمام المغرب

فرض نجوم الدوري السعودي حضورهم في قمة البرازيل والمغرب، بعدما قدم الثلاثي روجر إيبانيز، وفابينيو، وياسين بونو مستويات لافتة خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وكان ياسين بونو، حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي، أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في خروج أسود الأطلس بنقطة ثمينة أمام منتخب السامبا.
وقدم الحارس المغربي أداءً مميزًا، بعدما تصدى لأربع محاولات خطيرة، إلى جانب مساهمته في بناء اللعب من الخلف، حيث لمس الكرة 45 مرة، وأكمل 35 تمريرة، كما قام بثلاث عمليات تشتيت، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في البطولة.
وعلى الجانب البرازيلي، سجل روجر إيبانيز، مدافع الأهلي ، ظهوره الأول في كأس العالم بقميص السيليساو، بعدما شارك منذ البداية وقدم أداءً دفاعيًا جيدًا، وأنهى اللاعب المباراة بـ17 تمريرة، نجح في إكمال 16 منها بنسبة دقة بلغت 94%، كما لعب ثماني تمريرات في نصف ملعب المغرب، وصل منها ثماني تمريرات بنجاح، إلى جانب إتمام جميع تمريراته الثماني داخل نصف ملعب البرازيل.
ودفاعيًا، نجح إيبانيز في إبعاد الكرة مرة واحدة واستعادها مرتين، وخاض ثمانية التحامات أرضية، فاز بثلاث منها، كما ارتكب خطأين خلال الدقائق الـ45 التي شارك فيها، وأضاف مراوغة ناجحة من أصل محاولتين.
بدوره، قدم فابينيو، لاعب وسط الاتحاد السعودي، مباراة اتسمت بالحيوية والانتشار في وسط الملعب، حيث شارك لمدة 45 دقيقة، ونجح في إبعاد الكرة مرتين واستعادها ثلاث مرات، بينما خاض أربعة التحامات أرضية خرج منتصرًا في واحدة منها.
وفي الجانب الهجومي، مرر فابينيو 17 كرة، وصلت 15 منها بنجاح، بنسبة دقة بلغت 88%. كما أكمل جميع تمريراته الثماني في نصف ملعب المغرب، مقابل نجاحه في سبع من أصل تسع تمريرات داخل نصف ملعب البرازيل، رغم ارتكابه ثلاثة أخطاء خلال اللقاء.
وأثبت الثلاثي بونو وإيبانيز وفابينيو القيمة الفنية الكبيرة للاعبي الدوري السعودي على الساحة العالمية، بعدما كان لكل منهم بصمته في واحدة من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية للمونديال، والتي انتهت بتعادل منح المنتخب المغربي دفعة معنوية مهمة، فيما حافظ المنتخب البرازيلي على حظوظه في المنافسة قبل استكمال مشواره في دور المجموعات.
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