توقعت إنجازه خلال ساعات.. باكستان: واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي

البلاد (إسلام أباد)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس (السبت)، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أشهر، مؤكداً أن الطرفين باتا قريبين أكثر من أي وقت مضى من إتمام الاتفاق النهائي، مع توقعات بتوقيعه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وأوضح شريف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن نص الاتفاق النهائي جرى التوافق عليه، مشيراً إلى أن باكستان، التي تتولى دور الوساطة بين الجانبين، تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق خلال الساعات المقبلة، على أن تعقب ذلك مباحثات فنية خلال الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات التنفيذية.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته بأن الاتفاق المرتقب سيشكل نقطة تحول مهمة في المنطقة، مؤكداً أنه سيؤسس لسلام دائم ومستقر. كما وجه الشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بمسار المفاوضات، مثمناً دعم دول المنطقة للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. بالمقابل استبعدت إيران توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة خلال ساعات لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة:” علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون الأمر اليوم (الأحد)، مرجحاً أن يحصل ذلك في “الأيام المقبلة”. فيما أفادت مصادر أن وفداً إيرانياً يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان اليوم للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران.

تأتي التصريحات الباكستانية بعد مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تسوية سياسية؛ إذ أكد مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن وطهران وافقتا على نص الاتفاق، متوقعاً توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تقديره فرص نجاحه بنسبة تتراوح بين 80 و85 %، رغم استمرار بعض التفاصيل العالقة.