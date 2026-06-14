تعادل المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة البرازيل والمغرب، التي أقيمت، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على ملعب نيويورك/نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب المغربي أولًا عن طريق إسماعيل صيباري، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل للمنتخب البرازيلي، لينتهي اللقاء بتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، حصد كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمونديال، في انتظار نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة التي تجمع بين اسكتلندا وهايتي.

بداية مغربية قوية

كاد المنتخب المغربي أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل لاعبوه كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى نيل العيناوي، الذي سدد مباشرة، لكن دفاع البرازيل تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطورة.

وبعد دقيقة واحدة فقط، جرب أشرف حكيمي حظه بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أليسون بيكر.

واصل المغرب ضغطه الهجومي، وفي الدقيقة العاشرة وصلت الكرة إلى عز الدين أوناحي على حدود منطقة الجزاء، لكن الدفاع البرازيلي نجح في استخلاصها قبل أن تشكل أي خطورة.

ورد المنتخب البرازيلي في الدقيقة 14 بهجمة من الجهة اليسرى، انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء حاول إيجور تياجو متابعتها برأسه، إلا أن الكرة مرت من فوقه قبل أن يبعدها الدفاع المغربي.

وفي الدقيقة 19، حصلت البرازيل على فرصة خطيرة بعد هجمة منظمة، لكن أشرف حكيمي تدخل بنجاح وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

صيباري يتقدم للمغرب

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21، بعدما أرسل إبراهيم دياز تمريرة متقنة اخترقت دفاعات البرازيل ووصلت إلى إسماعيل صيباري، الذي سبق المدافعين واستغل خروج أليسون بيكر من مرماه، ليضع الكرة بلمسة رائعة فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وكاد أشرف حكيمي أن يضيف الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 27، بعدما تسلم الكرة وسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن محاولته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 30، هدد إبراهيم دياز المرمى البرازيلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة افتقدت القوة اللازمة لتصل سهلة إلى أليسون بيكر.

فينيسيوس يعيد البرازيل

وأدرك المنتخب البرازيلي التعادل في الدقيقة 32 عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي تسلم تمريرة برونو جيماريش، قبل أن يراوغ ببراعة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية استقرت على يسار ياسين بونو داخل الشباك.

تألق بونو

وحاولت البرازيل مواصلة ضغطها قبل نهاية الشوط الأول، إذ خرج ياسين بونو من مرماه في الدقيقة 40 وأمسك الكرة بنجاح قبل وصول المهاجمين.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الثانية، أنقذ بونو مرماه من هدف محقق بعدما قابل لوكاس باكيتا عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة على الطائر، لكن حارس المغرب تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وأهدر المنتخب البرازيلي فرصة محققة للتقدم في الدقيقة 78، بعدما مرر ماتيوس كونيا كرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا بتسديدة قوية، لكن ياسين بونو كان في المكان المناسب وتصدى للكرة بثبات.

وعاد بونو للتألق في الدقيقة 82، بعدما خرج من مرماه في التوقيت المثالي ونجح في إبعاد كرة خطيرة قبل وصولها إلى رافينيا، ليحافظ على التعادل للمغرب.