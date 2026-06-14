انطلاق الاختبارات النهائية في عدد من المناطق اليوم

البلاد (مناطق)

يبدأ اليوم طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بعدد من مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي 1447-1448هـ، وفق تنظيم اعتمدته وزارة التعليم بما يراعي خصوصية بعض المناطق وظروفها الموسمية.

في المقابل، تنطلق الاختبارات النهائية في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرتها الوزارة مراعاة لموسم الحج وما يرتبط به من كثافة تشغيلية وخدمية في تلك المناطق.

وأكدت وزارة التعليم جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات وفق الجداول المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات عبر نظام نور، بما يضمن إعلان النتائج في المواعيد المحددة واستكمال جميع أعمال نهاية العام الدراسي بسلاسة وانتظام.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اكتمال استعداداتها لانطلاق الاختبارات النهائية، من خلال جاهزية الإدارات والأقسام المعنية وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة بما يضمن توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية. كما خصصت هواتف إرشادية لتقديم الدعم والاستشارات المتعلقة بالاختبارات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية النفسية والتربوية للطلاب.

وأوضحت الإدارة أن الاختبارات ستبدأ عند الساعة السابعة صباحاً لجميع المراحل الدراسية، فيما أعلنت جدول الاختبارات المركزية للصفوف المستهدفة، والتي تشمل الصف الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم.