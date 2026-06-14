اقتراب مشروع “باي فرونت” الاستثماري من الاكتمال كوجهة بحرية وترفيهية متكاملة بالخبر

البلاد (الخبر)

يقترب مشروع “باي فرونت” بالواجهة البحرية بالخبر، من اكتمال أعماله، بوصفه أحد أبرز المشاريع الاستثمارية والترفيهية التي تنفذها الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الواجهات البحرية، وتعزيز جودة الحياة، ورفع جاذبية المقاصد السياحية والترفيهية في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن المشروع حقق إنجازا دوليا بحصوله على جائزتين ضمن جوائز العقارات الدولية والعربية 2024-2025، هما جائزة أفضل مشروع ترفيهي دولي (Best International Leisure Development)، وجائزة أفضل مشروع ترفيهي على مستوى الوطن العربي=(Best Leisure Development Arabia)، ما يعكس تميز المشروع من حيث التصميم والمقومات الاستثمارية والترفيهية التي يوفرها.

وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، ويشكل إضافة نوعية للمرافق الترفيهية والاستثمارية على كورنيش الخبر، من خلال تصميم متكامل يجمع بين المساحات المفتوحة والخدمات التجارية والعناصر الترفيهية، بما يلبي تطلعات السكان والزوار ويعزز الاستفادة من المقومات البحرية التي تتميز بها المدينة.

وبيّن أن المشروع يضم شاطئ بمساحة 22 ألف متر مربع، إلى جانب مسطحات خضراء تمتد على مساحة 24.5 ألف متر مربع، بما يوفر بيئة جاذبة للأنشطة العائلية والترفيهية وممارسة الرياضة والاستجمام في الهواء الطلق.

وأضاف الزهراني، أن المشروع يشمل ممرات وأرصفة بمساحة 35 ألف متر مربع، تتضمن مضمارًا للمشي بطول كيلومتر واحد، يتيح تجربة متكاملة للمشاة على امتداد الواجهة البحرية، كما يضم منطقة مخصصة للفعاليات بمساحة 1750 متر مربع لاستضافة الأنشطة والبرامج المجتمعية والترفيهية المختلفة.

ولفت إلى أن “باي فرونت” يحتوي على 35 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي وخدمات متنوعة، تسهم في إثراء تجربة الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، إلى جانب توفير 578 موقفًا للسيارات دعمًا لسهولة الوصول إلى الموقع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرتاديه.

وأكد الزهراني، أن المشروع روعي في تصميمه تطبيق معايير الوصول الشامل والميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من مرافقه وخدماته.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية التقديرية للمشروع تتراوح بين 11 ألفًا و14 ألف زائر، ما يعكس حجم المرافق والخدمات التي يضمها وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المرتادين، ليشكل أحد المشاريع الداعمة لتنوع الوجهات البحرية والترفيهية في مدينة الخبر.

ويأتي مشروع “باي فرونت” ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية الهادفة إلى تنمية الاستثمارات البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، وترسخ مكانة الخبر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة.