استقبلت الإدارة التنفيذية لـ “المخازن السوداء”، العلامة الوطنية البارزة في قطاع الأجهزة الذكية والإلكترونيات، وفداً رفيع المستوى من عملاق التقنية “آبل” بمدينة جدة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جولة تفقدية للاطلاع على البنية التحتية اللوجستية، ونماذج التشغيل المتطورة، التي يعتمدها البراند لضمان كفاءة التوزيع، وتلبية الطلب المتسارع في السوق السعودي.
وشملت الجولة الميدانية مراكز العمليات اللوجستية وصالات العرض الحديثة. وخلال الجولة، ركز وفد “آبل” على الآلية الدقيقة التي تدير بها “المخازن السوداء” دورة حياة المنتجات.
وقد أبدى الوفد إعجابه بمستوى التكامل الفعال بين المستودعات المركزية وشبكة الفروع، والذي يضمن تدفقاً سلساً للمنتجات ويمنع أي انقطاع في توافرها؛ ما يعكس مرونة عالية في الاستجابة لمتغيرات السوق اليومية وضمان وصول الأجهزة للعميل في الوقت المناسب.
كما سلطت الزيارة الضوء على المعايير الصارمة التي تتبعها “المخازن السوداء”؛ لضمان موثوقية العمليات التجارية؛ حيث إن المنظومة التشغيلية للعلامة مصممة لضمان أصالة المنتجات، وتقديمها للمستهلك النهائي بأعلى معايير الأمان والجودة؛ ما يضمن حماية شبكة التوزيع من أي تذبذبات. وإلى جانب ذلك، اطلعت “آبل” على كفاءة الربط السلس بين تجربة التسوق الرقمية والميدانية، وهي منهجية حديثة تجعل شريحة واسعة من المستهلكين تصنف “المخازن السوداء”؛ كأفضل متجر سعودي يتقن تلبية احتياجات العميل المعاصر بمرونة تامة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عبدالله العرياني، الرئيس التنفيذي لـ “المخازن السوداء”، أن العلامة التجارية تبني إستراتيجيتها على الفهم العميق لمتطلبات قطاع التجزئة الحديث. وأضاف:” نحن ندير منظومة متكاملة من العمليات الموجهة لخدمة العميل، ترتكز على التوافر الدائم للمنتجات الأصلية، وسرعة إيصالها للمستهلك النهائي. إن زيارة وفد من كيان عالمي بحجم آبل، تؤكد أن معاييرنا التشغيلية في إدارة العرض وحركة المنتجات؛ تضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع”.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع التجزئة في المملكة، حيث تلعب الكيانات الوطنية دوراً محورياً في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتعمل “المخازن السوداء” بشكل مستمر على تطوير قدراتها واستقطاب أفضل الكفاءات؛ لتنظيم عمليات البيع وتطوير خدمات ما بعد البيع؛ لضمان بقائها في طليعة هذا التطور الاقتصادي.
ويترجم هذا التفوق الإداري والتشغيلي إلى تجربة تسوق مريحة وموثوقة، سواء كان العميل يتسوق من داخل الفروع أو عبر المنصات الرقمية.
ويتيح هذا التناغم للعملاء اقتناء أحدث الأجهزة الذكية وملحقاتها بكل ثقة؛ ما يعزز مكانة البراند كأفضل متجر سعودي في هذا المجال.
ويمكن للراغبين في استكشاف أحدث الإصدارات التقنية وتجربة التسوق المباشر، زيارة منصة المتجر عبر الرابط: https://iblackstores.com والذي يمثل الواجهة الرقمية المباشرة لكفاءة عمليات المتجر.
وتؤكد هذه الخطوات الإستراتيجية مكانة “المخازن السوداء”؛ كشريك قوي قادر على استيعاب وتوزيع منتجات العلامات التقنية الكبرى بمرونة عالية؛ ما يدعم رؤيتها الطموحة لترسيخ موقعها كأفضل براند سعودي، يلبي معايير الجودة والتميز في قطاع التجزئة التقني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م