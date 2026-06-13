مونديال 2026.. المنتخب الأمريكي يكتسح باراجواي برباعية

البلاد (جدة)

استهل المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم بانتصار كبير على منتخب باراجواي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليؤكد أصحاب الأرض طموحاتهم مبكرًا في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

لم ينتظر المنتخب الأمريكي طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث جاء الهدف الأول بعد مرور ست دقائق فقط من صافرة البداية، عندما حول المدافع الأوروجوياني بوباديا الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، مانحًا المنتخب الأمريكي أفضلية مبكرة أربكت حسابات باراجواي.

واستمرت الأفضلية الأمريكية طوال مجريات الشوط الأول، مع سيطرة واضحة على وسط الملعب وتعدد المحاولات الهجومية. وأسفر الضغط المتواصل عن الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعدما استغل المهاجم فولارين بالوجون تمريرة متقنة من كريستيان بوليسيتش، لينفرد بالمرمى ويضاعف النتيجة لصالح منتخب بلاده.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوجون ليؤكد تألقه في اللقاء، بعدما أحرز الهدف الثالث للولايات المتحدة والثاني له شخصيًا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أمريكي مريح بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب باراجواي استعادة توازنه والعودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عن طريق موريسيو، الذي استغل إحدى الهجمات ليهز الشباك ويمنح فريقه بصيصًا من الأمل.

ورغم الهدف الباراجوياني، حافظ المنتخب الأمريكي على تفوقه وسيطرته على المباراة، وأغلق المساحات أمام محاولات المنافس. وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أضاف جيوفاني رينا الهدف الرابع في الدقيقة 98، ليختتم مهرجان الأهداف ويؤكد أحقية منتخب بلاده بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز العريض، حصد المنتخب الأمريكي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الأولى، بينما بقي منتخب باراجواي في المركز الأخير دون نقاط، ليصبح مطالبًا بتدارك الموقف في المواجهات المقبلة للحفاظ على فرصه في التأهل.