مونديال 2026.. الإيطالي مارياني يقود لقاء الأخضر السعودي وأوروغواي

البلاد _جدة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني لإدارة اللقاء المرتقب، بين المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروغواي ضمن منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة لـ”الأخضر”، في ظل سعيه لحصد نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

مجموعة قوية

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، وهي مجموعة توصف بأنها من أكثر المجموعات تنافسًا وتوازنًا في النسخة الحالية من المونديال.

ويفرض هذا الواقع على المنتخب السعودي ضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها محطة حاسمة في سباق التأهل، خاصة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية.

حلم تاريخي يراود الأخضر

يسجل المنتخب السعودي ظهوره السابع في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وسط تطلعات جماهيرية واسعة لتحقيق إنجاز طال انتظاره، يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ نسخة 1994.

ويعول الجهاز الفني بقيادة جورجيوس دونيس على الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية والذهنية للاعبين، من أجل مجاراة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار البطولة.

نظام التأهل يعزز فرص المنافسة

يمنح النظام الجديد لكأس العالم 2026 بطاقات التأهل المباشر لصاحبَي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويفتح هذا النظام الباب أمام المنتخب السعودي للحفاظ على آماله في التأهل حتى المراحل الأخيرة من دور المجموعات، شريطة تحقيق نتائج إيجابية وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط أمام منافسيه.