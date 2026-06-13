الرياضة

مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي في كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1447 هـ      13 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
نظّم مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، مسيرة جماهيرية دعمًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي التي تحتضنها ميامي في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.
وشهدت المسيرة حضورًا جماهيريًا مميزًا تخلله رفع الأعلام السعودية وترديد الأهازيج الوطنية، في مشهد عكس الحماس الكبير لمساندة الأخضر خلال مشاركته المونديالية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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