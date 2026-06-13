كأس العالم 2026..التعادل يحسم مواجهة كندا والبوسنة

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة منتخب كندا ونظيره البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعتهما على استاد تورونتو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة على مدار شوطيه، بعدما تقدم منتخب البوسنة والهرسك في النتيجة خلال الشوط الأول عبر لوكيتش، قبل أن ينجح المنتخب الكندي في العودة خلال الشوط الثاني بفضل هدف كايل لارين، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في مشوارهما بالمونديال.

بهذه النتيجة، حصد كل من كندا والبوسنة والهرسك نقطة واحدة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار المواجهة الأخرى التي تجمع بين سويسرا وقطر ضمن الجولة ذاتها.

بداية قوية

فرض منتخب البوسنة والهرسك أفضليته منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعدما نفذ ركلة ثابتة داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع الكندي، لتصل الكرة إلى آمار ميميتش الذي سددها بقوة من داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى العارضة.

وواصل المنتخب البوسني ضغطه الهجومي، حيث أطلق يوفو لوكيتش تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة، لكنها مرت بجوار القائم الكندي.

فرص متبادلة بين المنتخبين

وعاد لوكيتش ليهدد المرمى الكندي مجددًا في الدقيقة 13، بعدما حول كرة عرضية من ركلة ثابتة برأسية، إلا أن الحارس الكندي أمسكها بسهولة.

في المقابل، جاءت أولى المحاولات الخطيرة لكندا في الدقيقة 17، عندما وصلت الكرة إلى جوناثان ديفيد داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية، لكن الحارس نيكولا فاسيلي كان في المكان المناسب وتصدى لها بنجاح.

لوكيتش يمنح البوسنة التقدم

وتمكن منتخب البوسنة والهرسك من ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 21، بعدما نفذ سياد كولاشيناتس ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها يوفو لوكيتش وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم منتخب بلاده.

محاولة كندية للعودة

وكاد المنتخب الكندي أن يدرك التعادل في الدقيقة 31، عندما استلم تاني أولواسي الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، إلا أن محاولته علت العارضة ومرت خارج الملعب، لتبقى النتيجة على تقدم البوسنة والهرسك بهدف دون رد.

البوسنة تهدد مبكرًا

بدأ منتخب البوسنة والهرسك الشوط الثاني بقوة، وكاد أن يعزز تقدمه في الدقيقة 46، بعدما أطلق إيرميدين ديميروفيتش تسديدة خطيرة باتجاه المرمى، مرت قريبة من هز الشباك الكندية.

العارضة تنقذ البوسنة

ورد المنتخب الكندي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 53، بعد هجمة منظمة تناقلت خلالها الكرة بين عدة لاعبين قبل أن تصل إلى ريتشي لاريا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية تجاوزت الحارس نيكولا فاسيلي، إلا أن المدافع سياد كولاشيناتس تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها، قبل أن ترتطم بالعارضة ويُكمل الدفاع إبعاد الخطر.

تألق الحارس الكندي

وكاد منتخب البوسنة والهرسك أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما انطلق لاعبوه في هجمة مرتدة سريعة انتهت بانفراد خطير داخل منطقة الجزاء، لكن حارس كندا تألق وتصدى للمحاولة ببراعة.

فرصة كندية محققة

كاد المنتخب الكندي أن يدرك التعادل في الدقيقة 67، بعدما ارتقى تاني أولواسيي لكرة عرضية وحولها برأسية خطيرة باتجاه المرمى، إلا أن المدافع نيكولا كاتيتش تدخل في اللحظة المناسبة وأبعد الكرة، محافظًا على تقدم البوسنة والهرسك.

لارين يعيد كندا إلى المباراة

ونجح المنتخب الكندي في الوصول إلى هدف التعادل عند الدقيقة 78، بعدما أرسل بروميس ديفيد تمريرة بينية متقنة إلى كايل لارين، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت على يسار حارس البوسنة والهرسك داخل الشباك، معلنًا عودة أصحاب الأرض إلى اللقاء.