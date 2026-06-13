رسميًا.. اعتماد أرقام لاعبي الأخضر في مونديال 2026

البلاد (جدة)

كشف الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، عن الأرقام الرسمية للاعبي الأخضر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويطمح الجهاز الفني للأخضر في تقديم نسخة استثنائية تعكس التطور الكبير للكرة السعودية، وتلبي طموحات الجماهير العريضة المساندة للصقور.

أرقام لاعبي المنتخب السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي (1) – محمد العويس (21) – أحمد الكسار (22).

خط الدفاع: علي مجرشي (2) – علي لاجامي (3) – عبدالإله العمري (4) – حسان تمبكتي (5) – سعود عبدالحميد (12) – نواف بوشل (13) – حسن كادش (14) – متعب الحربي (24) – جهاد ذكري (25) – محمد أبو الشامات (26).

خط الوسط: ناصر الدوسري (6) – مصعب الجوير (7) – أيمن يحيى (8) – عبدالله الخيبري (15) – زياد الجهني (16) – علاء آل حجي (18) – سلطان مندش (20) – محمد كنو (23).

خط الهجوم: فراس البريكان (9) – سالم الدوسري (10) – صالح الشهري (11) – خالد الغنام (17) – عبدالله الحمدان (19).

ويفتتح “الأخضر” مشواره المونديالي بمواجهة من العيار الثقيل، حين يصطدم بمنتخب أوروغواي العريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة “مفتاح التأهل” للمنتخب السعودي، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُمهد له طريق العبور إلى الأدوار الإقصائية، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة.

لم تكن قرعة كأس العالم 2026 رحيمة بالمنتخب السعودي، حيث أوقعته في المجموعة الثامنة التي تُعد واحدة من أقوى المجموعات، لتضم إلى جانبه منتخبات أوروغواي، إسبانيا، والرأس الأخضر.