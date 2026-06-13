تعرف على سبب ارتداء حراس الأخضر النظارات السوداء

البلاد (جدة)

لفت حراس المنتخب الوطني الأنظار بارتدائهم نظارات سوداء خلال المران اليوم في مدينة أوستن بولاية تكساس؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الاثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026.. فما القصة؟

ووفقاً لمصادر متعددة فإن ارتداء تلك النظارات يعد أمرًا مفيدًا لحراس المرمى لأنها تعمل على تقليل سرعة الكرة في أعين الحراس؛ وهو ما يساعدهم على رد الفعل بشكل أسرع.

فعالية النظارات السوداء

وحسب دراسات علمية تعمل تلك النظارات على منع تدهور حدة العين مع تقدم العمر، حال المواظبة على ارتدائها لاسيما أنها تؤدي إلى تنشيط الحدقة وعضلات العين، وتمنع تنكس القرنية.

وسبق أن حظت تلك النظارات بشهرة واسعة، عندما استعان بها المنتخب السويسري في عام 2021 لتطوير قدرات حراس مرماه في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.