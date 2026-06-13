باكستان: توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

البلاد (وكالات)

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم (السبت): إن الولايات المتحدة ‌وإيران اتفقتا ‌على إطار اتفاق ‌سلام ⁠ينهي الحرب بينهما، وذلك بعد ⁠التوصل إلى ‌نص ‌نهائي للاتفاق.

وذكر شريف في منشور على منصة إكس: “نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات الـ24 المقبلة، تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل”.