الهيئة الملكية بالجبيل تطلق منطقة المشجعين تزامنًا مع منافسات كأس العالم 2026

البلاد (الجبيل)
أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، منطقة المشجعين في المركز الثقافي بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك تزامنًا مع منافسات كأس العالم 2026؛ بهدف توفير تجربة جماهيرية متكاملة تثري جودة الحياة، وتوفر للزوار أجواءً تفاعلية وآمنة.
وتتضمن المنطقة، التي تستقبل مختلف فئات المجتمع، بث مباشر للمباريات، إلى جانب منطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية والتحديات الرياضية التفاعلية، ومسابقات جماهيرية يومية مصحوبة بسحوبات على جوائز وهدايا، إضافة إلى أركان متنوعة للأطعمة والمشروبات وعربات الطعام المتنقلة، وأركان تصوير تفاعلية لتوثيق اللحظات المميزة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة الملكية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات ترفيهية ورياضية متنوعة لسكان وزوار مدينة الجبيل الصناعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة والتشجيع الإيجابي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز مكانة الجبيل الصناعية وجهة جاذبة للفعاليات والمناسبات النوعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن المنطقة، التي تستقبل مختلف فئات المجتمع، بث مباشر للمباريات، إلى جانب منطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية والتحديات الرياضية التفاعلية، ومسابقات جماهيرية يومية مصحوبة بسحوبات على جوائز وهدايا، إضافة إلى أركان متنوعة للأطعمة والمشروبات وعربات الطعام المتنقلة، وأركان تصوير تفاعلية لتوثيق اللحظات المميزة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة الملكية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات ترفيهية ورياضية متنوعة لسكان وزوار مدينة الجبيل الصناعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة والتشجيع الإيجابي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز مكانة الجبيل الصناعية وجهة جاذبة للفعاليات والمناسبات النوعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.