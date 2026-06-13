الرياضة

المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لمواجهة الأورجواي

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1447 هـ      13 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (أوستن)

واصل المنتخب الوطني الجمعة تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الإثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين التمرير، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون الجوانب التكتيكية، أعقبها تنفيذ الكرات الثابتة، واختُتمت الحصة بمناورة تكتيكية.

ويواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم السبت بحصة تدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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