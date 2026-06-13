المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لمواجهة الأورجواي

البلاد (أوستن)

واصل المنتخب الوطني الجمعة تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الإثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين التمرير، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون الجوانب التكتيكية، أعقبها تنفيذ الكرات الثابتة، واختُتمت الحصة بمناورة تكتيكية.

ويواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم السبت بحصة تدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.