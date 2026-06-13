السعودية تستعرض تمورها في كأس العالم ضمن مشاركتها في “معرض فانسي فود” بنيويورك

البلاد (نيويورك)
تستعد المملكة للمشاركة؛ بوصفها ضيف شرف في معرض فانسي فود الدولي، الذي يُقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، تزامنًا مع منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ممثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور، الذي يستعرض خلال الفعالية، أبرز أنواع منتجات التمور السعودية المتميزة، وصناعتها التحويلية المتنوعة، التي حققت رواجًا كبيرًا في عددٍ من دول العالم، ويسعى المركز للاستفادة من هذا التجمع العالمي الكبير، للتوسع في تسويق وترويج التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية.
ووقف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على استعدادات الوفد المشارك في المعرض، وأبرز المنتجات التي ستقدمها الشركات الوطنية المشاركة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تُعد بمثابة فرصة لتمكين شركات التمور السعودية وزيادة الوعي بأصنافها ومنتجاتها التحويلية، إضافةً إلى تعزيز صادراتها إلى دول العالم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحضور العالمي للتمور السعودية في مثل هذه المعارض؛ لما تتميز به من جودة وقيمة غذائية عالية، جعلت الطلب عليها يتزايد في العديد من الدول، حتى ارتفعت قيمة صادراتها إلى ما يُقارب ملياري ريال؛ تأكيدًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز، أن “معرض فانسي فود” يمثّل منصة دولية مهمة، تتميز بالحيوية وتعدد الصناعات؛ ويهدف إلى ربط الشركات والمبتكرين والمهنيين بمختلف القطاعات، كما يوفر قاعدة مركزية للتواصل، وإطلاق المنتجات، وتبادل المعرفة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات، واتجاهات السوق العالمي، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، مبينًا أن 13 شركة تمور سعودية تشارك في الجناح السعودي الذي ينظمه المركز، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تعزّز من حضور شركات التمور الوطنية على مستوى العالم، حيث كانت قد أعلنت عن دخول 1500 فرع إلى كبرى أسواق التجزئة العالمية؛ مما يجسّد مكانة المملكة وريادتها في إنتاج وتصدير التمور إلى مختلف أنحاء العالم.
يُشار إلى أن معرض “فانسي فود” يستقبل أكثر من 30 ألف زائر، ويتجاوز عدد العارضين فيه 2400 عارض من مختلف أنحاء العالم، ويصل عدد الدول المشاركة إلى 50 دولة.