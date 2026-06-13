الخريف يبحث تطوير العلاقات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان

البلاد (أستانا)
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعين ثنائيين في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، جاسلان مادييف، ووزير الخارجية يرميك كوشرباييف، ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتعديني، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وخلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء بحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، مع التأكيد على أهمية التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة القطاعين ورفع تنافسيتهما، بما يعظم دورهما في التنمية الاقتصادية للبلدين.
واستعرض الاجتماع جهود المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتسرّع تبني التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية والتعدينية.
واجتمع الوزير الخريّف مع وزير الخارجية الكازاخستاني، إذ جرت مباحثات بين الطرفين تناولت فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى سبل تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الكازاخستانية.
ويأتي الاجتماعان ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية كازاخستان، الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.