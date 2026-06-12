70 مشجعاً وألف تذكرة لدعم الأخضر

البلاد (جدة)

واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم جهوده لدعم الحضور الجماهيري للمنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم 2026، من خلال مبادرات تستهدف تعزيز المساندة في مدرجات الأخضر خلال مشواره في البطولة.

وقام الاتحاد بنقل 70 مشجعاً على نفقته الخاصة، يمثلون رابطة مشجعي المنتخب السعودي، وذلك بهدف ضمان حضور العناصر الأكثر فاعلية في قيادة التشجيع ومؤازرة اللاعبين في المباريات.

كما خصص الاتحاد السعودي ألف تذكرة في كل مباراة يخوضها المنتخب الوطني خلال البطولة، على أن يتم توزيعها حصرياً على الطلاب السعوديين المبتعثين في دول إقامة المونديال وعائلاتهم، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الحضور الجماهيري السعودي والاستفادة من وجود الجاليات والطلبة السعوديين في الخارج.

وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الدعم الجماهيري للأخضر في كأس العالم 2026، وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين من خلال حضور جماهيري سعودي مؤثر في المدرجات، بما يسهم في مساندة المنتخب لتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركته العالمية.