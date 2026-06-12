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وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة نقاش طاولة مستديرة بالعاصمة الألمانية برلين

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1447 هـ      12 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (برلين)
شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الألمانية برلين اليوم، في جلسة نقاش طاولة مستديرة بتنظيم من مؤسسة بيرغهوف الألمانية وحضور عدد من المفكرين والمسؤولين الألمانيين.
وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، واستعرض معاليه منهجية السياسة الخارجية للمملكة، وأولويات العمل المناخي السعودي.
حضر الجلسة مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في برلين فهد بن هذال الهذال.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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