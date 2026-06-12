وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة نقاش طاولة مستديرة بالعاصمة الألمانية برلين

واس (برلين)
شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الألمانية برلين اليوم، في جلسة نقاش طاولة مستديرة بتنظيم من مؤسسة بيرغهوف الألمانية وحضور عدد من المفكرين والمسؤولين الألمانيين.
وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، واستعرض معاليه منهجية السياسة الخارجية للمملكة، وأولويات العمل المناخي السعودي.
حضر الجلسة مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في برلين فهد بن هذال الهذال.
وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، واستعرض معاليه منهجية السياسة الخارجية للمملكة، وأولويات العمل المناخي السعودي.
حضر الجلسة مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في برلين فهد بن هذال الهذال.