المحليات

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1447 هـ      12 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج لعام 1447هـ، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية للمجلس، التي تهدف إلى استدامة الجاهزية ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الدور الإستراتيجي للأفواج، امتدادًا لعمقها التاريخي في منظومة الحرس الوطني.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وجّه سموه باتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات الداعمة لمسارات التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وأكد سموه أهمية المتابعة المستمرة من قبل أمانة المجلس؛ لتنفيذ القرارات وقياس أثرها على مستوى الأفواج ومنسوبيها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *