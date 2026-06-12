تعاون أمني سعودي لبناني يُحبط تهريب 3.9 مليون قرص إمفيتامين

البلاد (جدة)

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال شلهوب، بأن معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في لبنان أسهمت في إحباط السلطات اللبنانية محاولة تهريب نحو 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز النظير في لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مضيفا أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.