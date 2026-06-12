اليوم الأول للمونديال.. أفراح مكسيكية وريمونتادا مثيرة لكوريا الجنوبية

أشعلت شاكيرا الحماس قبل صافرة البداية، ثم حوّل المنتخب المكسيكي المباراة إلى احتفالٍ لا يُنسى. ورغم أن البطاقات الحمراء كانت أكثر من الأهداف في مكسيكو سيتي، فإن الأهم كان أن لاعبي “إل تري” وجدوا طريقهم إلى الشباك وأشعلوا أجواءً من النشوة بين الجماهير.

وفي حين حققت المكسيك انتصارًا مريحًا، اضطر منتخب كوريا الجنوبية إلى بذل جهد كبير في غوادالاخارا. فبعد أن صمد منتخب التشيك أمام موجات الضغط التي قادها سون هيونغ مين وتقدّم في النتيجة، جاء دور هوانغ إنبيوم ليقود عودة مميزة ويُلهم فريقه لقلب النتيجة وتحقيق الفوز.

المكسيك × جنوب إفريقيا

دخل فريق خافيير أغيري المباراة تحت ضغطٍ هائل. فقد خاض المنتخب المكسيكي أربع مباريات افتتاحية سابقة في كأس العالم دون أن يحقق أي انتصار، وكان مطالبًا هذه المرة بكسر تلك العقدة أمام أكثر من 80 ألف متفرج في معقل كرة القدم المكسيكية، وملايين المتابعين حول العالم، ونجح في المهمة أخيرًا؛ إذ منح جوليان كينونيس أصحاب الأرض بداية مثالية بهدف مبكر، قبل أن يؤكد راؤول خيمينيز الانتصار.

وبين هدفي المكسيك، دوّت هتافات الجماهير مجددًا عندما دخل جيلبرتو مورا، الموهبة البالغة من العمر 17 عامًا، التاريخ ليصبح سادس أصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم.

كوريا الجنوبية × التشيك

واصل هوانغ إنبيوم المحاولة، كما فعل لي جاي سونغ، بينما لم يتوقف سون هيونغ مين عن تهديد المرمى. لكن الحارس المتألق ماتي كوفار وقف سدًا منيعًا أمام كل محاولات جمهورية كوريا. ثم تلقى الكوريون ضربة موجعة عندما استغل لاديسلاف كريتشي رمية تماس ليهز الشباك برأسية قوية ويمنح التشيك التقدم.

ورغم التأخر، لم يستسلم محاربو تايغوك. فقد أظهر هوانغ إنبيوم لمحة من مهاراته الفردية عندما راوغ كوفار وأسقطه أرضًا قبل أن يرفع الكرة ببراعة إلى الشباك مسجلًا هدف التعادل.

وبعدها أكمل عرضه المميز بتمريرة عرضية متقنة حولها البديل أوه هيونغ غيو إلى المرمى؛ ليقود جمهورية كوريا إلى قلب النتيجة وتحقيق الفوز.