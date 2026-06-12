” المصدر الثقافي”يختتم محطاته الإبداعية باستضافة البقمي

البلاد (الرياض)
في أمسية ثقافية اتسمت بالعمق والبساطة؛ احتضنها مقر “مدينتي” بحي قرطبة في العاصمة الرياض، اختتم نادي المصدر الثقافي محطاته الإبداعية، ضمن مبادرة “الشريك الأدبي” التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة بليلة مسرحية باذخة.
وشهدت الليلة التي حملت عنوان “ما وراء الخشبة” حضوراً غفيراً ونوعياً من المثقفين والمهتمين بشؤون المسرح والفنون؛ حيث استضاف النادي الناقد والمخرج المسرحي المعروف الدكتور نايف البقمي في حوارية ملهمة أدارتها باقتدار الكاتبة رحمة الأحمد.
ودارت الأمسية في فلك حوار مسرحي متصل بدأ بالغوص في جدلية العلاقة بين النص المكتوب والرؤية الإخراجية، وكيفية تحويل الكلمات إلى نبض على خشبة المسرح؛ لينتقل الحديث بعدها إلى كشف أسرار مسرح الممثل الواحد “المونودراما” وتحدياته الفنية المعقدة.
وفي زاوية نقدية هامة استعرض الضيف واقع النصوص الحبيسة في أدراج المسرح المحلي داعياً إلى نفض الغبار عنها لإثراء الساحة الفنية، كما استرجعت الأمسية الجذور التاريخية للمسرح السعودي، متتبعة تحولاته المتسارعة والمبهرة، التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.
واختتمت الحوارية ببحث معادلة التوازن الصعبة، التي تواجه صناع المسرح اليوم والمتمثلة في كيفية الوقوف بثبات بين عمق الهوية المحلية للمجتمع السعودي وطموح المحاكاة والوصول إلى المنصات العالمية. وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور عبر مداخلات أثرت النقاش لتسجل هذه الليلة نجاحاً لافتاً، يضاف إلى سجل النادي في إثراء الحراك الثقافي الوطني.