الصناعة السعودية تتألّق في ملعب افتتاح “كأس العالم”

تألقت الصناعة السعودية عبر شركة فبك للصناعة، في ملعب أزتيكا في المكسيك، أحد أهم الملاعب العالمية لمونديال 2026م، عبر تزويده بأكثر من 4 آلاف متر مربع من أقمشة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصنعة في السعودية، والمخصصة للأسقف والهياكل المعمارية للملعب الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتُعد “فبك FPC” شركة سعودية متخصصة في تصنيع الأقمشة التقنية عالية الأداء المستخدمة في المشاريع المعمارية والصناعية والبيئية، وهي تابعة لشركة فيبكو الرائدة في المنسوجات لأكثر من 30 عاماً.

وتمتلك الشركة مصانع متطورة تخدم أسواقاً محلية وعالمية، وتقدم حلولاً متقدمة في أغطية الهياكل المعمارية، والمظلات، والنقل، والعزل المائي، والتطبيقات البيئية، مع التركيز على الجودة والاستدامة.

يشار أن الشركة تأسست عام 1991 في الرياض، ويبلغ رأسمالها 115 مليون ريال، وتتنوع منتجاتها لتشمل أكياس البولي بروبلين المنسوجة، والأكياس العملاقة، وأكياس الأسمنت، وبطانات .الحاويات، وأربطة التغليف البلاستيكية، وخيوط وكابلات الحشو البلاستيكية، وأكياس تعبئة الفواكه والخضروات، إضافة إلى منتجات إعادة تدوير البلاستيك