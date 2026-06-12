السعودية ولبنان يوقعان مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وقعت نائب وزير التعليم د. إيناس العيسى، ووزرة التعليم العالي في لبنان د. ريما كرامي، مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء الشراكات الأكاديمية.

وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة الموقعة في مقر وزارة التعليم بالرياض: التبادل الأكاديمي والطلابي، والمنح والمقاعد الدراسية، والبحث العلمي والفرق البحثية المشتركة.

حضر توقيع مذكرة التعاون؛ نائب وزير التعليم للتعليم العام د. سعد الحربي، وعدد من القيادات التعليمية في البلدين.

في السياق، أفادت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بأن مدة المذكرة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن تبادل الوفود العلمية وتشجيع البحث العلمي، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، خصوصاً في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

من جانبها، عبرت الوزيرة كرامي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان خصوصًا في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، مشيرةً إلى أن هذه المذكرة تفتح الطريق أمام 13 اتفاقية لبنانية سعودية معدّة للتوقيع بين الجانبين.