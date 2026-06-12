السياسة

الرئيس الأمريكي يُعلن عن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1447 هـ      12 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أن نائبه جيه دي فانس ‌سيحضر مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف ترمب في تصريحات بالبيت الأبيض، أنه من ‌المتوقع ‌أن ‌تعقد مراسم التوقيع بين الولايات المتحدة وإيران في أوروبا ‌مطلع الأسبوع المقبل.
وأكّد ترمب، أن مضيق هرمز سيتم فتحه بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران، مضيفًا أن الحصار البحري سيظل ساري المفعول بشكل كامل حتى يتم الانتهاء من هذه الصفقة.
وكان الرئيس الأمريكي أصدر أوامر بإلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مساء اليوم، بعد الموافقة على النقاط النهائية للاتفاق مع إيران.
وكتب ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “نظرًا إلى أن حقيقة المناقشات مع إيران، وصلت إلى أعلى المستويات في القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قمت بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء الضربات والتفجيرات التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء”.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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