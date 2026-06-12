افتتاح مونديال 2026.. المكسيك تتغلب على جنوب أفريقيا بثنائية

البلاد (جدة)

استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بصورة مثالية، بعدما نجح في تحقيق فوز مستحق على نظيره الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة، مساء الخميس، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

كينيونيس يكتب التاريخ

دخل المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس، نجم القادسية السعودي، سجلات التاريخ من أوسع أبوابها بعدما أحرز أول أهداف كأس العالم 2026 عند الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وجاء الهدف عبر تسديدة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك حارس جنوب أفريقيا الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق المرمى، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة في المواجهة.

سيطرة مكسيكية

فرض المنتخب المكسيكي أفضليته على مجريات الشوط الأول، وواصل ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف ثانٍ يطمئن جماهيره.

وكاد كينيونيس أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 20 بعدما أطلق تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر، قبل أن يهدر راؤول خيمينيز فرصة محققة في الدقيقة 41 إثر تألق لافت من حارس جنوب أفريقيا الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء اللقاء.

وعاد كينيونيس لتهديد المرمى مجددًا في الدقيقة 43 عندما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم المكسيك بهدف دون رد.

بطاقة حمراء تربك جنوب أفريقيا

تلقى منتخب جنوب أفريقيا ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب سفيسيلو سيثول في الدقيقة 39، ليكمل منتخب “البافانا بافانا” اللقاء بعشرة لاعبين.

وأثرت النقص العددي بشكل واضح على أداء المنتخب الجنوب أفريقي، الذي واجه صعوبة كبيرة في مجاراة الضغط المكسيكي خلال الشوط الثاني.

خيمينيز يؤمن الانتصار.. وطرد ثانٍ للبافانا بافانا

استثمر المنتخب المكسيكي تفوقه العددي ونجح في تعزيز تقدمه عند الدقيقة 67، عندما ارتقى راؤول خيمينيز لعرضية متقنة وحولها برأسه إلى داخل الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وتفاقمت معاناة جنوب أفريقيا في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 84 للاعب ثيمبا زواني، ليكمل المنتخب اللقاء بتسعة لاعبين.

وفي الدقيقة 9+3، تلقى لاعب منتخب المكسيك سيزار مونتيس بطاقة حمراء، بعدما قام بعرقلة لاعب منتخب جنوب افريقيا من على حدود منطقة الجزاء.

المكسيك تتصدر

بهذا الانتصار، حصد المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس العالم 2026، ليتربع مؤقتًا على صدارة المجموعة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن الجولة ذاتها.

ووجه المنتخب المكسيكي رسالة مبكرة إلى منافسيه في البطولة، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.