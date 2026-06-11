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ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي ويعتذر عن عدم المشاركة في “G7”
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ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي ويعتذر عن عدم المشاركة في “G7”

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1447 هـ      11 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

 بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- برسالة شكر لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد/ إيمانويل ماكرون على الدعوة الكريمة التي تلقاها من فخامته للمشاركة في اجتماع وغداء عمل لقمة مجموعة السبع (G7) الذي سيقام في مدينة إيفيان يوم 16 يونيو 2026م.

وتضمنت الرسالة اعتذار سموه الكريم -حفظه الله- عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك، وأكد سموه متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتمنى سموه نجاح أعمال هذه القمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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